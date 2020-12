Huawei FreeBuds3 in offerta su Amazon: ecco il prezzo ribassato

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamola presenza delle Huawei FreeBuds 3 proposte ad un prezzo ribassato davvero interessante.

Si tratta di auricolari true wireless in ear, dalla forma ergonomica e trapezoidale. Integrano un doppio microfono di cancellazione intelligente del rumore: il primo aiuta a diminuire il rumore esterno, il secondo a ridurre il brusio rimasto interno al padiglione auricolare.

Dispongono di un driver dinamico di dimensioni pari a 10 mm di diametro, personalizzato con una membrana in polimero altamente sensibile. I bassi sono profondi, gli alti chiari e ricchi di dettagli.

Hanno integrato inoltre un sensore con cui basta toccare due volte l’auricolare per riprodurre/mettere in pausa la musica, rispondere e terminare le chiamate, mentre un lungo tap attiva il sistema di cancellazione del rumore. Con quest’ultima, combinata al chipset Kirin A1, viene eliminato il rumore di fondo durante le chiamate e al contempo esce potenziata la voce.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei FreeBuds al prezzo scontato di 69 euro.