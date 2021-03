Offerte Amazon oggi, Xiaomi Poco X3 Pro è già in promo!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo l’arrivo di Xiaomi Poco X3 Pro, proposto già al prezzo minimo garantito.

Il device della casa cinese è arrivato sulla piattaforma e-commerce prima del previsto, ed è venduto nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Vanta una scheda tecnica davvero notevole, ma è anche e soprattutto il prezzo a stupire.

Si presenta con un display LCD IPS da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz, protetto da un vetro di tipo Gorlla 6. Il sensore di impronte è posizionato lungo uno dei lati. A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon 860 con CPU dotata di core Kryo 485 fino a 2,96 GHz e GPU Adreno 640. La batteria è da 5160 mAh.

Ottimo anche il caricabatterie da 33W in dotazione originale. Per quanto concerne il comparto fotografico, abbiamo quattro camere al posteriore, con sensore principale da 48 MP. Presente inoltre un modulo ultra-wide da 119°, un macro e un sensore di profondità.

Capitolo prezzo: solo in questo momento Xiaomi Poco X3 Pro costa 199 euro. Può essere preordinato, con spedizioni che partiranno dal 1 aprile.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Poco X3 Pro al prezzo di lancio di 199 euro.