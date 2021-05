Xiaomi offerte Amazon: Poco X3 Pro, Mi 11 Lite e Redmi 9C in promo!

Tantissime Xiaomi offerte Amazon oggi disponibili all’interno del portale e-commerce numero uno al mondo! In particolare, sono tre gli smartphone che vogliamo segnalarti, proposti ad un prezzo ribassato davvero interessante. Il primo di questi è Poco X3 Pro.

Si tratta di un dispositivo con schermo da 6,67″ FHD+ DotDisplay con refresh rate a 120 Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 860, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 5160 mAh, e garantisce un’ampia autonomia.

Per quanto concerne il comparto fotografico, abbiamo una quad camera con sensore principale da 48 MP. Con la tecnologia evoluta UFS 3.1, POCO X3 Pro offre una velocità di lettura e scrittura su disco immediate, caricamento giochi e app senza fastidiose attese.

Capitolo prezzo: in questo momento Poco X3 Pro costa 269,90 euro anzichè 299,90 euro. Un prezzo davvero interessante, e che merita più di un pensierino per l’acquisto.

Il secondo device che ti consigliamo è il recentissimo Mi 11 Lite. E’ uno smartphone leggero ma potente, dotato di cartteristiche tecniche davvero interessanti per un mid-range di fascia medio-bassa.

A partire dal suo ampio display Flat Amoled da 6,55″, con una qualità di immagine veramente notevole e refresh rate a 90Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Qualcomm Snapdragon 732G: assicura ottime performance anche in caso di uso intenso.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Xiaomi Mi 11 Lite dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultra-wide angle da 8 MP e una telemacro da 5 MP. Ora costa 279,90 euro anzichè 329,90 euro.

Infine, il Redmi 9C, dispositivo di fascia bassa ma con una scheda tecnica interessante, a partire dal buonissimo display Dot Drop HD+ da 6,53″. A livello di prestazioni, monta un processore octa-core Mediatek Helio G35, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (il minimo indispensabile, insomma) espandibili.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Redmi 9C è dotato di una tripla camera con sensore principale da 13 MP (c’è anche una selfie camera). Uno dei suoi punti di forza è la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata.

In questo momento costa 99,90 euro invece di 129,90 euro, dunque un buon risparmio!

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promeche ti abbiamo indicato, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.