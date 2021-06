GONZALO GARCIA PELAYO: LA STORIA DELL’UOMO CHE HA BATTUTO LA FORTUNA

Non molto tempo fa mi sono imbattuto in un “gambling movie” che ha catturato tutta la mia attenzione: “Striscia vincente”, col talentuosissimo Daniel Bruhl. In poche parole, il film racconta la storia di un padre di famiglia che escogita e testa in prima persona un metodo per vincere sempre alla roulette. Dopo i primi test, l’uomo comincia un vero e proprio pellegrinaggio che lo porterà a sbancare i principali casinó di tutto il mondo. Il film, molto ben realizzato, lancia al galoppo la fantasia dello spettatore, che ovviamente sogna e fantastica un ipotetico universo parallelo in cui le gesta del protagonista siano facilmente emulabili. Però, mi sono detto, sarebbe meglio lasciare da parte queste sciocchezze. In fin dei conti è solo un film, no? Beh, non esattamente.

Nonostante la vicenda sia romanzata e nomi e luoghi siano stati alterati, i fatti trattati sono veri, realmente accaduti. Chi è dunque il genio dietro tutto questo? Il nome che state cercando è quello di Gonzalo Garcia Pelayo. Nato a Madrid nel 1947, Pelayo ha avuto due grandi passioni nella vita: la musica e la matematica. Se la prima non gli ha mai permesso di dare una svolta alla propria esistenza, la seconda ha invece fatto la differenza.

Pelayo ha ideato un sistema per vincere sempre alla roulette. Come? Basandosi sulla statistica delle estrazioni per trovare i numeri favoriti, il tutto alimentato da un’imperfezione della roulette stessa. Cerchiamo di vederci più chiaro. Come qualsiasi altro apparato, i tavoli della roulette soffrono di alcuni difettimeccanici, seppur spesso reputati insignificanti. Proprio grazie a queste imperfezioni, alcuni numeri hanno però maggiori possibilità di essere scelti dalla pallina rispetto ad altri. Laddove dovrebbe esserci soltanto caso e fortuna, ci sono anche scienza, calcolo e ingegno. Pelayo ha quindi avviato uno studio basato su migliaia e migliaia di lanci. Ogni risultato è stato sapientemente inserito in un database creato appositamente per l’occasione, così da ottenere dati praticamente certi. Il risultato è stato sbalorditivo.Oggi, Gonzalo Pelayo viene considerato come uno dei massimi esperti in materia di sale da gioco come quelle presenti sul sito del casino online NetBet che propone una vasta selezione di titoli e di attrattive live. Procediamo con ordine: durante i primi anni novanta Pelayo ha messo nel mirino un particolare tavolo del casinó di Madrid, “colpevole” di partorire una specifica serie di numeri con una frequenza considerevole. Dal 1991 al 1992, accompagnato dalla famiglia, portò via da quel tavolo circa settantamila Pesetas di vincita. Il sistema era piuttosto semplice, ma soprattutto basato su due criteri fondamentali: puntare solo sui numeri favoriti e non lasciare mai mance ai croupier in turno.

Il casinó di Madrid, tuttavia, non ha mantenuto un atteggiamento passivo: dopo una vincita ingente totalizzata nell’arco di una sola giornata (pari a circa 500.000 Euro attuali), Pelayo e famiglia vennero banditi in modo permanente dalla struttura. Questo piccolo ostacolo non mise freni al genio dell’uomo, che iniziò quindi a viaggiare per il mondo continuando a studiare ogni singolo tavolo dei maggiori casinó mondiali. Il frutto del pellegrinaggio? Circa duecentocinquanta milioni di Pesetas, seppur non esistano fonti o dichiarazioni ufficiali che possano confermare o smentire questa cifra.

Sì, so cosa vi starete chiedendo: ma è legale? Nonostante il provvedimento drastico dei casinó spagnoli nei confronti di Pelayo, sì, questo sistema è perfettamente legale. Nel 2004, infatti, il tribunale Spagnolo ha revocato con effetto immediato l’allontanamento dalle sale da gioco ai danni della famiglia Pelayo. In sostanza, l’uomo non ha mai commesso alcun crimine: ha sempre e solo analizzato il gioco senza però alterarne o influenzarne l’esito in alcun modo.