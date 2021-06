Primi rumor per il Mi MIX Fold 2

Sembra che il 2021 sia l’anno degli smartphone pieghevoli, molto più di quanto sia stato il 2020. Oltre ai nuovi pieghevoli della Samsung nelle ultime ore sono emerse notizie riguardanti nuovi telefoni di casa Xiaomi.

Il successivo dello Xiami Mi Mix Fold (il pieghevole svelato qualche mese fà) sembra essere il Mi MIX Fold 2, unendosi al parco smartphone che vedremo entro l’anno. Ci saranno, oltre a Z Fold 3 e Z Flip 3, il Pixel Fold di Google, il Mate X3 di Huawei e un nuovo pieghevole da OPPO.

Al momento non sono ancora trapelate le probabili specifiche tecniche del prossimo Mi MIX Fold 2, così come non è confermato l’arrivo di tutti questi pieghevoli elencati entro l’anno. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.