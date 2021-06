OnePlus Nord CE 5G perfetto sotto i 300€

A poche ore dalla presentazione ufficiale annunciata da OnePlus, scopriamo praticamente tutto quello che ci mancava di sapere su OnePlus Nord CE 5G, il nuovo medio-gamma della casa cinese che punta a far furore nella fascia al di sotto dei 300€.

Evan Blass ha appena pubblicato le caratteristiche del OnePlus Nord CE 5G, il quale mostra praticamente tutte le specifiche del dispositivo. Andiamo a vederle insieme:

Display : 6,43″ Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz

: 6,43″ Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz Processore : octa core Qualcomm Snapdragon 750G

: octa core Qualcomm Snapdragon 750G GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 6 / 8 / 12 GB (probabile)

: 6 / 8 / 12 GB (probabile) Storage interno : 128 / 256 GB (probabile)

: 128 / 256 GB (probabile) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Terzo : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Dimensioni : spessore di 7,9 mm

: spessore di 7,9 mm Connettività : jack audio, NFC, UDB Type-C, supporto 5G

: jack audio, NFC, UDB Type-C, supporto 5G Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 30W

Nelle ultime ore sono trapelati anche importanti dettagli sul probabile prezzo di lancio. Questo dovrebbe partire dall’equivalente di circa 250€ per il mercato indiano. Ci aspettiamo che in Europa non superi comunque la soglia dei 300€. OnePlus Nord CE 5G sembra avere tutte le carte in regola per stupire nella fascia media del mercato.