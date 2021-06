Offerte Amazon oggi, smartwatch Ticwatch E2 in sconto

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo uno smartwatch in particolare su cui vale la pena fare un pensierino. Stiamo parlando di Ticwatch E2, wearable che in queste ore è proposto con un forte sconto sul precco originario.

Si tratta di un orologio molto comodo da indossare, caratterizzato innanzitutto da un design leggero e semplice. Ciò lo rende perfetto per essere indossato tutto il giorno. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche e funzionalità, Ticwatch E2 integra una modalità di monitoraggio sport continua e automatica.

Dispone del modulo GPS e GLONASS ed è impermeabile fino a 5 ATM: quindi è particolarmente adatto per il nuoto. Il sistema operativo che integra è Wear OS di Google. Nella confezione d’acquisto è presente anche un dock di ricarica USB e un manuale con le istruzioni.

Capitolo prezzo: solo per poco tempo, Ticwatch E2 è proposto alla cifra di 99 euro anzichè 169,99 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Ticwatch E2 al prezzo scontato di 99,99 euro.