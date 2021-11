Realizzare un sito Internet di qualità spendendo poco: come fare?

In molti credono che per realizzare un sito web di qualità sia necessario spendere cifre consistenti, ma non è necessariamente così: oggi infatti, spendendo cifre più che ragionevoli, si possono realizzare siti Internet di alto livello, assolutamente degni di divenire siti ufficiali di aziende, blog tematici autorevoli ed altro ancora.

Come si può raggiungere questo risultato? Scopriamolo subito, step by step!

Il primo passo: acquistare dominio e hosting

Il primo passo per realizzare un sito Internet è acquistare dominio e hosting: il dominio è sostanzialmente il nome del sito web (per intenderci, il dominio di questo sito è webtrek.it), l’hosting è invece lo spazio server in cui il sito viene ospitato affinché possa essere fruibile dai navigatori.

L’acquisto di tali elementi viene di norma effettuato in maniera contemporanea affidandosi a società che offrono, appunto, questo tipo di prodotti; il primo consiglio, dunque, non può che essere quello di cercare i migliori hosting a prezzi accessibili, come possono essere quelli della società specializzata TopHost.

Il passo successivo: realizzare il sito a livello strutturale

Una volta procurati dominio e hosting è necessario realizzare il sito web dal punto di vista strutturale: questa è la fase maggiormente “temuta” dal punto di vista economico, in quanto si teme che ci si debba necessariamente rivolgere a grafici e programmatori per poter ottenere il risultato desiderato.

Sicuramente questi professionisti sono provvidenziali se si hanno esigenze molto specifiche in termini di grafica, ma pochi sanno che un sito web può essere strutturato e personalizzato anche in modo del tutto autonomo, pur non avendo alcuna competenza tecnica specifica.

La realizzazione di un sito web può dunque essere effettuata scaricando direttamente dal web un CMS, acronimo di Content Management System.

Il CMS è sostanzialmente un sistema di gestione dei contenuti, un vero e proprio pannello di controllo dal quale si possono compiere tutte le azioni necessarie per strutturare il sito web e per produrne i contenuti.

Pubblicare un articolo, modificare l’assetto grafico, modificare i colori, aggiornare una pagina, inserire un’immagine, sono solo alcuni esempi di operazioni che possono essere compiute senza alcun problema utilizzando un CMS e, è bene sottolinearlo, senza dover mettere mano al codice del sito.

Di fatto, dunque, anche un neofita è in grado di adoperare un CMS: la loro grande intuitività, infatti, consente di utilizzarli senza avere competenze tecniche.

La produzione dei contenuti del sito

Come detto, la pubblicazione dei contenuti all’interno del sito può essere gestita in modo autonomo, quindi non è necessario rivolgersi a dei professionisti per la redazione dei testi e per la relativa pubblicazione.

Ovviamente, però, bisogna considerare che se si vuol realizzare un sito che risulti completo, esauriente ed aggiornato è necessario un lavoro editoriale non da poco, di conseguenza se non si ha molto tempo da dedicare al nuovo progetto, o se non si hanno particolari abilità nella produzione di testi, non può che essere un buon consiglio quello di prevedere un po’ di budget per assicurarsi i servizi di copywriter esperti.

L’acquisto di servizi opzionali

Per il resto, non ci sono altre spese da segnalare; ovviamente un sito Internet può essere migliorato in mille diversi modi, ad esempio attraverso delle ottimizzazioni SEO, mirate a migliorarne il posizionamento nei motori di ricerca, oppure tramite altre operazioni di Web Marketing, ma si tratta di servizi opzionali che, in quanto tali, non devono essere eseguiti per forza.

Al tirar delle somme, dunque, si può affermare che per mettere in rete un sito web sicuramente basico, ma comunque in grado di assicurare performance molto valide, è sufficiente una cifra inferiore a 10 euro al mese.

Con una spesa così contenuta è assolutamente possibile migliorare ulteriormente il sito web destinando ulteriore budget a servizi opzionali quali quelli citati, per accentuare la qualità del risultato finale.