Riassunto della settimana Apple: Riparazione self-service Apple, rilascio di iOS 15.1.1 e altro

Apple questa settimana ha annunciato un nuovo programma “Self Service Repair” , che consente agli utenti di completare le proprie riparazioni tramite un nuovo negozio online dedicato a parti e strumenti.

Il programma Self Service Repair offrirà ai clienti che si sentono a proprio agio con l’idea di completare le proprie riparazioni l’accesso a parti, strumenti e manuali originali Apple, a partire dalle linee di iPhone 12 e iPhone 13 negli Stati Uniti all’inizio del 2022. Il programma sarà introdotto in fasi, aggiungendo più riparazioni e dispositivi supportati nel tempo.

L’annuncio è una vittoria per il movimento Right to Repair e sostenitori come la società di riparazione iFixit hanno elogiato Apple per aver introdotto il programma , anche se alcuni rimangono cauti in attesa di maggiori dettagli su costi e politiche.

Apple rilascia iOS 15.1.1 con miglioramenti delle chiamate per i modelli iPhone 12 e 13

Apple questa settimana ha rilasciato iOS 15.1.1 , che migliora le prestazioni di caduta delle chiamate sui modelli di iPhone 12 e 13. Sembra essere disponibile solo per i dispositivi delle famiglie iPhone 12‌ e iPhone 13, inclusi i modelli Pro, quindi gli utenti con altri dispositivi non vedranno l’aggiornamento.

Gli sviluppatori e i beta tester pubblici hanno anche ricevuto un terzo round di beta per il prossimo importante set di aggiornamenti di Apple, incluso iOS 15.2 . Ci sono una serie di nuove modifiche nell’ultima beta, come la possibilità di cercare all’interno delle playlist di Apple Music e miglioramenti per le nuove impostazioni della modalità fotocamera Macro introdotte nella beta precedente.

Black Friday Apple: le migliori offerte su iPhone, iPad e Mac per il 2021

Manca meno di una settimana al Black Friday e alcuni rivenditori inizieranno le loro principali vendite natalizie anche prima, quindi tieni d’occhio la nostra carrellata del Black Friday dove stiamo raccogliendo le migliori offerte che abbiamo visto finora .

Abbiamo anche una copertura in evidenza dei principali rivenditori come Walmart e Target e condivideremo molte altre offerte man mano che ci avviciniamo al grande giorno.

Apple lavora per un’auto completamente autonoma senza volante o pedali, con l’obiettivo di lanciare nel 2025

Apple sta riprendendo il suo lavoro su un’auto progettata da Apple e punta a creare un veicolo completamente autonomo , riporta Bloomberg .

Apple sta “rifocalizzando” il progetto sui veicoli a guida autonoma completa, un obiettivo che altre case automobilistiche non sono state in grado di raggiungere. La società spera di lanciare la sua prima auto nel 2025, anche se alcuni addetti ai lavori pensano che l’obiettivo possa essere ottimista.

Il rapporto ha dato una spinta agli investitori in quanto le azioni Apple sono esplose immediatamente dopo la sua pubblicazione, portando le azioni Apple al loro primo massimo storico in oltre due mesi .

L’auricolare AR di Apple “Si avvicina al decollo” come periodo di mirroring dello sviluppo prima del lancio di Apple Watch

L’ auricolare per la realtà aumentata (AR) di Apple di cui si dice da tempo che si sta “avvicinando al decollo”, con gli analisti di Morgan Stanley che notano che lo sviluppo sembra rispecchiare ciò che è stato visto poco prima del lancio dell’Apple Watch.

Apple ha richiesto una serie di brevetti su una varietà di argomenti relativi all’AR e molti si aspettano che l’ingresso di Apple sia un “punto di svolta” per normalizzare la tecnologia.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, sia l’auricolare AR di Apple che l’iPhone 14 dovrebbero adottare il Wi-Fi 6E . La tecnologia offre le velocità elevate e la bassa latenza del Wi-Fi 6, ma estesa nella banda a 6 GHz per prestazioni ancora migliori con meno interferenze.