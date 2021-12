Tecnologia e gaming: dai bonus alle newsletter, le strategie di fidelizzazione

Il mondo della tecnologia e dei giochi è da sempre un passo in avanti per tutto quello che riguarda i bonus. Ricompense, premi, agevolazioni, inviti. Sono tantissime le strategie di marketing studiate dai gestori e i vantaggi che si spalancano davanti agli appassionati. Solo per fare un esempio citiamo il Play Station Plus, un nuovo bonus gratuito per gli abbonati di dicembre che sono sbarcati su PS4 e PS5 e che sono seguaci di Call of Duty Warzone Pacific. Il bonus mette infatti a disposizione il Pacchetto Combattimento in forma gratuita e prevede tantissimi gadget: da un progetto fucile a canna liscia a un progetto arma da mischia, passando per un emblema epico, un orologio e un adesivo, nonché un Gettone PE Doppi 60 minuti.

Se il mondo del gaming è avanti anni luce, quello del gambling non può essere da meno. Il meccanismo delle ricompense o dei premi per utenti è infatti gettonatissimo tra gli operatori di gioco. Meritano di essere citati, a questo proposito, i bonus senza deposito. Di cosa si tratta? Sono bonus sicuri e regolamentati, offerti unicamente dai casinò online che partecipano al circuito ufficiale AAMS. Il procedimento è semplice: all’utente viene richiesto esclusivamente di registrarsi e di convalidare il proprio account, poi si potrà testare gratuitamente la piattaforma. In molti si potrebbero chiedere quale sia il vantaggio per gli operatori, dal momento che mettono in palio dei soldi senza chiedere niente in cambio. Dietro questo tipo di bonus, ovviamente, c’è una finalità di fidelizzazione per attirare nuovi utenti e nuovi giocatori.

Ma il mondo della tecnologia e dell’online ha sviluppato anche tantissime altre strategie di marketing per invogliare i nuovi utenti e attrarre nuove persone. Campagne pubblicitarie mirate, con un testimonial famoso o un volto di grande risonanza, la presenza fissa sui social network, l’ideazione di newsletter mirate e fatte a misura di utente, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning per capire le volontà, i suggerimenti e le richieste dei giocatori. In questa maniera infatti i programmatori potranno essere sempre più vicini alle esigenze dei loro utenti, renderli più fedeli e aumentare il numero degli iscritti.

Perché non esiste bonus più grande di quello che garantisce piattaforme sicure, responsabili e vicine al cliente, con un sistema di assistenza e di supporto garantito.