Telegram aggiornato con reazioni ai messaggi e molte altre funzionalità

Telegram ha annunciato oggi di aver aggiornato la sua app per iPhone e iPad con diverse nuove funzionalità, tra cui reazioni ai messaggi, traduzione, testo nascosto, opzioni emoji interattive aggiuntive, codici QR a tema per utenti e canali e altro ancora.

Con l’aggiunta delle reazioni, gli utenti possono ora toccare due volte il fumetto di un messaggio e una piccola emoji con il pollice in su apparirà nella parte inferiore del messaggio. Puoi cambiare l’emoji per questa reazione rapida nell’app in Impostazioni > Adesivi ed Emoji > Reazione rapida. Per ulteriori reazioni, tocca e tieni premuta una bolla di messaggio.

Simile all’opzione dell’inchiostro invisibile in iMessage, Telegram ora offre la formattazione dello spoiler per nascondere il testo. Quando si digita un messaggio, selezionare il testo che si desidera nascondere, toccare B/I/U nel menu popover nero e toccare Spoiler. I messaggi inviati con formattazione spoiler appariranno sfocati in una chat e puoi toccare il messaggio per rivelare il testo nascosto.

Telegram ora offre la possibilità di tradurre qualsiasi messaggio in un’altra lingua, direttamente nell’app. La traduzione può essere abilitata nell’app in Impostazioni > Lingua, quindi puoi toccare e tenere premuto un messaggio per tradurlo nella tua lingua. Puoi anche escludere tutte le lingue che parli fluentemente per nascondere il pulsante di traduzione per quei messaggi. Su iPhone e iPad, questa funzione richiede iOS 15 e iPadOS 15 o versioni successive.

Un’altra nuova funzionalità è la possibilità di generare codici QR a tema per tutti gli utenti che hanno un nome utente pubblico, nonché per gruppi, canali e bot. Ci sono anche altre emoji interattive ch