Una UI 4 (Android 12) arriva su Galaxy S10, S20 FE e Fold originale

All’inizio di questa settimana, Samsung ha ripreso il rollout stabile di One UI 4 per i suoi migliori telefoni Android dopo aver risolto un problema di compatibilità tra l’aggiornamento e Google Play.

Ha inoltre ampliato il lancio sui telefoni Galaxy Note 20, Galaxy S20 e Galaxy Z Fold 2. Ora, l’azienda ha iniziato a spingere l’aggiornamento di Android 12 su alcuni altri dispositivi, tra cui la serie Galaxy S10 e il Galaxy S20 FE.

Secondo SamMobile , l’ aggiornamento One UI 4 per Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e arriva come versione G97xFXXUEGULB.

Oltre a un sacco di nuove funzionalità e miglioramenti, l’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza Android di dicembre 2021 al trio. Per ora, il lancio sembra essere limitato agli utenti in Germania. Vale la pena notare, tuttavia, che la serie Galaxy S10 è prevista per ricevere l’aggiornamento dell’interfaccia utente One 4 negli Stati Uniti solo nel febbraio 2022.

Anche il Galaxy S20 FE, che è ancora tra i flagship di valore più popolari in circolazione, ha iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile One UI 4. Secondo XDA Developers , l’aggiornamento arriva come versione G781BXXU4DUL9 per la variante 5G del telefono.

Attualmente, sembra che il lancio sia limitato agli utenti in Svizzera. L’aggiornamento probabilmente si espanderà agli utenti in alcuni altri paesi nei prossimi giorni.