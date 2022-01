L’ultimo aggiornamento di Telegram del 2021 porta alcune funzionalità molto attese

Telegram ha in serbo una nuova sorpresa per i suoi utenti prima della fine del 2021. Il servizio ha rilasciato un nuovo aggiornamento contenente una serie di nuove funzionalità tra cui reazioni ai messaggi, formattazione del testo nascosto per spoiler, codice QR a tema e traduzione.

Mentre la maggior parte delle migliori app di messaggistica per Android come Facebook Messenger e Slack supporta già da tempo le reazioni emoji, Telegram non aveva questa funzione fino ad ora. Sebbene sia un po’ in ritardo per il gioco, ora ha aggiunto reazioni ai messaggi che prendono chiaramente ispirazione da iMessage di Apple.

Puoi visualizzare le reazioni emoji toccando o tenendo premuto il messaggio, proprio come puoi con altre reazioni ai messaggi. Ogni reazione ha la sua animazione e puoi persino assegnare una reazione specifica al gesto di doppio tocco in modo che possa essere attivato rapidamente.

Gli spoiler sono anche un nuovo formato che ti consente di discutere di ciò che accade in un film che hai visto con gli amici in una chat di gruppo, nascondendo gli eventi chiave o i colpi di scena al resto del gruppo che non l’ha ancora visto. Puoi utilizzare la formattazione Spoiler per nascondere testi specifici selezionando determinate sezioni di un messaggio e applicando la formattazione Spoiler. Questo nasconderà anche le parti scelte nell’elenco chat e nelle notifiche. Tuttavia, le persone possono ancora visualizzare il messaggio nascosto se lo toccano.

Un’altra caratteristica utile che Telegram ha raccolto è l’opzione di traduzione, che aggiunge un pulsante di traduzione dedicato nel menu contestuale del messaggio. Puoi attivare la nuova funzionalità tramite la sezione della lingua nelle impostazioni dell’app.

Ovviamente puoi disabilitare la traduzione dei messaggi per le lingue che già parli o capisci. Questa opzione è disponibile su tutti i migliori telefoni Android , anche se il numero di lingue disponibili varia a seconda del sistema operativo.

Telegram ha anche consentito la creazione di codici QR a tema per chiunque abbia un nome utente pubblico, nonché codici QR per bot, gruppi e canali. Questa funzione ha lo scopo di semplificare la condivisione di nomi utente o chat di gruppo.

Infine, l’app di messaggistica ha ottenuto emoji più interattivi. Ciò significa che dopo aver inviato un’emoji, puoi toccarla per guardare la sua divertente animazione. Queste nuove funzionalità sono incluse in Telegram 8.4.