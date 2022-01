Il nuovo aggiornamento di OxygenOS 12 per OnePlus 9 risolve alcuni problemi rimanenti

L’aggiornamento stabile di OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 Pro ha avuto un lancio difficile all’inizio di dicembre, costringendo il produttore di telefoni cinese a sospendere il lancio fino a quando i problemi non saranno stati risolti. Mentre alcune correzioni sono state rilasciate pochi giorni dopo, OnePlus ha ancora lasciato alcuni bug irrisolti.

Pochi giorni prima del nuovo anno, OnePlus ha annunciato un nuovo aggiornamento stabile di OxygenOS 12 basato su Android 12 per i migliori telefoni Android dell’azienda nel 2021. L’ultima versione risolve alcuni problemi persistenti con il sistema operativo, incluso l’errore di aggiornamento del sistema in alcuni scenari e il problema con l’accesso alla rete 5G in alcuni casi.

L’ultimo set di patch segue una serie precedente di correzioni che hanno risolto i problemi con l’interruzione della connessione dei telefoni, la barra di notifica vuota e alcuni bug di visualizzazione. Questi aggiornamenti dovrebbero aiutare a restringere eventuali problemi rimanenti con OxygenOS 12.

Come al solito, l’aggiornamento via etere viene distribuito in modo incrementale, con il numero di versione C.40. Ciò significa che dovrebbe arrivare per tutti nei prossimi giorni.

OnePlus ha anche rilasciato una nuova guida per aiutare gli utenti ad adattarsi ai nuovi cambiamenti introdotti in OxygenOS 12, la maggior parte dei quali proveniva da ColorOS. Dopo che OnePlus ha unito la sua base di codice OxygenOS con ColorOS lo scorso anno, la skin Android di OPPO ora funge da base per OxygenOS .

Per il momento, il nuovo aggiornamento è disponibile solo in Nord America e India, ma OnePlus ha promesso che sarà disponibile in Europa più avanti a gennaio.