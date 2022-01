I telefoni BlackBerry OS smetteranno di funzionare “in modo affidabile” dopo il 4 gennaio

BlackBerry sta per mettere l’ultimo chiodo nella bara dei suoi dispositivi legacy. Come annunciato dalla società a settembre dello scorso anno, i servizi legacy per BlackBerry 7.1 OS e versioni precedenti, il software BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e versioni precedenti non saranno disponibili dopo il 4 gennaio 2022.

Tutti i dispositivi BlackBerry che eseguono software e servizi legacy potrebbero non essere più in grado di eseguire funzioni di base come effettuare chiamate telefoniche, inviare messaggi di testo o chiamare il 9-1-1. Gli utenti non saranno inoltre in grado di accedere ai dati tramite Wi-Fi o il loro operatore.

I migliori telefoni Android di BlackBerry , invece, continueranno a funzionare dopo la data di scadenza. Tuttavia, se stai ancora ricevendo e-mail reindirizzate inviate a un indirizzo e-mail ospitato da BlackBerry, dovrai passare a un nuovo indirizzo e-mail.

BlackBerry, che dominava il mercato statunitense prima che Apple lanciasse l’iPhone nel 2007, ora è principalmente una “società di sicurezza informatica”. Solo pochi mesi dopo che TCL ha annunciato il BlackBerry Key2 LE , BlackBerry ha completato l’acquisizione da 1,4 miliardi di dollari della società di sicurezza informatica Cylance.

Nell’agosto 2020, il marchio BlackBerry è stato concesso in licenza da una startup texana chiamata OnwardMobility. La startup aveva promesso di lanciare un nuovo telefono BlackBerry basato su Android con una tastiera QWERTY e supporto 5G nel 2021, ma non abbiamo sentito nulla del dispositivo da quando ha lanciato un programma di “pre-impegno”.