Cartucce originali e compatibili: cosa le distingue?

Chi possiede una stampante avrà senz’altro dovuto provvedere alla sostituzione delle cartucce, consumabili indispensabili per il funzionamento della periferica, e ricercando questi prodotti in rete si sarà senz’altro imbattuto nelle denominazioni “cartucce originali” e “cartucce compatibili”, ma quali sono le differenze? Scopriamolo subito!

Ogni brand produttore di stampanti propone delle cartucce abbinate

Va premesso anzitutto che tutte le marche che producono e commercializzano delle stampanti mettono a disposizione, in commercio, anche le relative cartucce: a differenza di altri tipi di dispositivi tecnologici, infatti, i consumabili delle stampanti non sono “standard”, ciò significa che se si possiede una stampante Canon, per fare un esempio, non sarà mai possibile utilizzare nella stessa delle cartucce del marchio Epson.

Se si ha una stampante Canon, dunque, le relative cartucce originali sono quelle targate Canon, quindi prodotte dal medesimo brand, tuttavia questa non è la sola alternativa possibile.

Cosa sono le cartucce compatibili

Se è assolutamente vero che, come detto, nella stampante di un marchio non si potrà di certo utilizzare una cartuccia di un competitor, è vero anche che altre aziende possono scegliere di produrre delle cartucce destinate ad essere utilizzate nelle stampanti di altri marchi.

Le cartucce compatibili sono proprio questo: chi possiede una stampante Canon può scegliere, come alternativa all’acquisto di cartucce originali, di procurarsi delle cartucce Canon compatibili, magari facendo riferimento ad e-commerce specializzati come TuttoCartucce, cartucce assolutamente utilizzabili nelle stampanti di questo marchio pur non essendo prodotte dal medesimo.

Luoghi comuni da sfatare su questi prodotti

Ma quindi le cartucce sono dei prodotti contraffatti? Sono un prodotto “cheap”? Sono affidabili o possono rovinare la stampante? In genere chi non conosce questi articoli si pone, comprensibilmente, questi quesiti, ma possiamo subito sfatare alcuni luoghi comuni.

Partiamo col dire che la ragione principale per cui si scelgono delle cartucce compatibili è il loro prezzo più conveniente: optando per cartucce di questo tipo, quindi, si possono risparmiare cifre importanti, soprattutto in un’ottica di lungo periodo e se si è soliti eseguire molte stampe.

Questo, tuttavia, non significa che le cartucce compatibili siano un’alternativa di basso livello, al contrario questi prodotti hanno accresciuto notevolmente i loro standard qualitativi medi negli ultimi tempi, e questa è una delle ragioni per cui questi prodotti stanno diffondendosi in modo così importante; al contempo è utile sottolineare che non può assolutamente accadere che una cartuccia compatibile possa danneggiare la stampante in cui viene inserita.

Altrettanto importante è sottolineare che le cartucce compatibili non hanno nulla a che vedere con la contraffazione e con qualsiasi altro tipo di pratica commerciale scorretta, non a caso, come visto, sono vendute liberamente, sia a livello di commercio elettronico che nei punti vendita fisici.

Queste cartucce infatti non sono presentate al consumatore come originali, semplicemente è specificato che possono essere utilizzate nelle stampanti di un determinato brand e non c’è nessuna norma che vieti ad un’azienda di produrre consumabili che possano essere utilizzati in un dispositivo prodotto da un’altra società.

Degli articoli ormai comunissimi, destinati a diffondersi ancor di più

È questa, dunque, la differenza tra cartucce originali e cartucce compatibili: se in un passato non così lontano le cartucce compatibili rappresentavano una nicchia piuttosto ristretta, oggi sono ormai una realtà consolidata e gli acquirenti che le scelgono, sia per semplici necessità domestiche che per usi aziendali e professionali, sono tantissimi e sono destinati a crescere ancor di più.