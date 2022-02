Blizzard Entertainment annuncia il gioco mobile Warcraft per il 2022

Blizzard Entertainment sta lavorando a un gioco per dispositivi mobili di Warcraft che dovrebbe uscire nel 2022. Al momento ci sono pochissime informazioni disponibili, quindi non è chiaro quale genere o forma assumerà il titolo.

Il gioco è stato annunciato durante i risultati finanziari del quarto trimestre 2021 di Activision Blizzard . Blizzard Entertainment non è nuova ai giochi per dispositivi mobili, con l’imminente Diablo Immortal che trasforma l’iconica formula del gioco di ruolo hack-and-slash in un formato che funziona con i touch screen.

È possibile che questo gioco per cellulare di Warcraft possa essere un titolo di strategia, un gioco d’azione o qualcos’altro. Tuttavia, è improbabile che sia un gioco di carte, considerando come Blizzard stia già gestendo Hearthstone in corso.

Oltre a questi due giochi per dispositivi mobili, Blizzard sta continuando a lavorare su World of Warcraft, così come su Diablo 4 , Overwatch 2 e lo sviluppo iniziale di una IP completamente nuova. Qualunque cosa finisca per essere questo nuovo gioco per cellulare di Warcraft, potrebbe entrare a far parte dei ranghi dei migliori giochi Android disponibili.

Activision Blizzard è attualmente acquisita da Microsoft per quasi 69 miliardi di dollari. L’acquisizione dovrebbe concludersi prima di giugno 2023. Quando l’accordo si concluderà, i team e gli studi di Activision Blizzard faranno parte del gruppo proprietario Xbox. Tuttavia, non è probabile che ciò influisca sulle piattaforme su cui arrivano i giochi per dispositivi mobili.