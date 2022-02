I migliori MMO del 2022

Gli MMO sono alcuni dei videogiochi più popolari sul mercato. La popolarità degli MMO deriva dal fatto che ogni persona di qualsiasi età può giocarci. Non è una sorpresa che molti adulti continuino a giocare ai loro MMORPG preferiti.

Un fatto incredibile è che i giocatori di World of Warcraft hanno effettuato l’accesso al gioco per un totale di 6 milioni di anni, quasi lo stesso dell’intera esistenza umana. E non possono essere incolpati, il mondo di Azeroth è un regno molto affascinante in cui trascorrere del tempo.

Le basi di ogni MMO sono un sacco di grind e loot di oggetti. Ognuno può essere chi vuole e scegliere la propria strada o classe, e questo è ciò che rende gli MMO così attraenti e divertenti. L’evoluzione di questo tipo di videogioco è stata lenta e la maggior parte dei giochi ha mantenuto il suo sapore originale. Tuttavia, hanno fatto molta strada dai giochi di testo multiutente ispirati ai dungeon. Al giorno d’oggi la grafica è alla pari con altri generi di videogiochi o addirittura meglio! Ma basta parlare, scopriamo insieme alcuni dei migliori MMO del 2021.

New World

New World è uno dei videogiochi più popolari sin dalla sua uscita e non ci sono ragioni per cui non dovrebbe esserlo. Il gioco stesso è stato progettato per soddisfare le aspettative di chiunque desideri un grande MMO. New World è principalmente un gioco di sopravvivenza che mette l’utente nella situazione di creare costantemente e sfruttare l’ambiente circostante.

Nuovi giocatori iniziano sull’isola di Aeternum che si estende proprio davanti ai loro occhi. La loro avventura inizia nel momento in cui escono ed esplorano quest’isola infinita. Con il sistema di crafting ben progettato insieme a cose come il PVP aperto e le guerre tra giocatori che culminano con un’economia dinamica, il gioco sembra la cosa giusta, almeno sulla carta. Ma qualcosa non va. Potrebbero essere le stesse sfide che i giocatori potrebbero superare, gli stessi nemici o semplicemente l’abbondanza delle foreste.

Tuttavia, New World ha molto da offrire e non è per sbaglio uno dei giochi Twitch più popolari di oggi.

World of Warcraft

Il classico World of Warcraft, il padre di tutti gli MMO. Nessun altro MMO ha avuto un impatto così grande sul genere come World of Warcraft. Il videogioco che è stato rilasciato nel 2004 è ancora forte oggi e non vuole sorprendere. Ad alcuni giocatori piace giocare a giochi sportivi, ad altri piace giocare a sparatutto in prima persona, ad altri piace giocare ai casino, ma quasi tutti amano giocare a World of Warcraft.

L’ultima espansione del gioco è Shadowlands che è riuscita a riportare la gloria iniziale del gioco attraverso l’innovazione di nuovi sistemi e probabilmente il miglior endgame che un MMO potesse avere. La cosa migliore di WoW è che anche se tu sia un razziatore o che tu preferisca l’azione classica giocatore contro giocatore o semplicemente esplorare il bellissimo mondo, WoW riesce a coprire tutti questi aspetti con la migliore qualità.

Star Wars: The Old Republic

The Old Republic ha avuto un inizio difficile nel 2011. Il problema con questo gioco era che aveva una crisi di identità che gli faceva perdere una parte della sua base di giocatori. Il gioco voleva essere una continuazione del famoso Knights of The Republic combinato con le vibrazioni di World of Warcraft. Fortunatamente, il gioco si è reinventato e al giorno d’oggi è uno degli MMO più popolari.

Una nuova aggiunta al gioco è che ha non meno di otto diverse storie di classe che i giocatori possono sperimentare durante il gioco principale. Sono tutte piuttosto eccitanti e divertenti. Su Old Republic i giocatori hanno l’opportunità di seguire la bellissima trama giocando nei panni del loro personaggio preferito. Dagli agenti imperiali ai guerrieri Sith o ai Maestri Jedi, non ti mancheranno grandi scelte di classe. La recitazione vocale è una delle migliori di qualsiasi videogioco poiché Bioware voleva solo che i migliori doppiatori prestassero la loro voce al gioco.

Con il passare degli anni, le espansioni continuavano ad arrivare, tutte con interazioni e narrazioni uniche. In Star Wars: The Old Republic i giocatori possono saltare i terrori della classica macinatura per i livelli e finire le missioni della storia una dopo l’altra come in un gioco di ruolo.