Amazon Alexa arriverà su oltre 200.000 unità Jaguar Land Rover

L’anno scorso, Amazon ha rivelato la sua intenzione di invadere il tuo garage dando alle case automobilistiche l’accesso al sistema di intelligenza artificiale alla base del suo assistente digitale Alexa, a partire da Fiat Chrysler Automobiles. Chiamata Alexa Custom Assistant, quella soluzione consente ai produttori di automobili di creare esperienze vocali personalizzate per i clienti.

Alexa ora sta arrivando a più cruscotti per gentile concessione di Jaguar Land Rover. Il colosso automobilistico britannico ha annunciato questa settimana che l’assistente digitale di Amazon sarà disponibile in oltre 200.000 modelli Jaguar Land Rover.

Il sistema sarà disponibile sia sui modelli più vecchi che su quelli più recenti dotati di Pivi Pro 3.0 o una versione successiva del sistema di infotainment. Verrà consegnato tramite aggiornamento over-the-air, che elimina la necessità per i proprietari di auto di portare le proprie unità a un rivenditore, a differenza di altre marche di veicoli.

I clienti riceveranno l’aggiornamento gratuitamente, secondo Jaguar Land Rover, anche se la stampa fine del suo annuncio afferma che è richiesto un abbonamento di 12 mesi al suo servizio Online Pack a pagamento. Alcuni proprietari di veicoli potrebbero anche dover visitare i propri concessionari perché i veicoli esistenti richiedono più aggiornamenti prima di ricevere la versione più recente di Pivi Pro.

Per attivare Alexa, scansiona semplicemente un codice QR sullo schermo di Pivi Pro. Questo collega Alexa al tuo account InControl. Successivamente, puoi iniziare a dare comandi vocali ad Alexa per attività come navigazione, riproduzione multimediale, telefonate e aggiornamenti meteo.

I clienti di Jaguar e Land Rover possono anche utilizzare Land Rover Remote Skill e uno qualsiasi dei migliori dispositivi Alexa per controllare l’autonomia del proprio veicolo, vedere se è completamente carico o avviare a distanza il sistema di climatizzazione.

L’integrazione segna lo sforzo crescente di Amazon nel segmento delle auto mentre Google intensifica la sua attenzione sui veicoli con Android Automotive .