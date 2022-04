Quanto può essere utile oggigiorno Google Cloud Hosting per coloro che vogliono provare ad assicurare maggiore visibilità al proprio business?

Il Cloud, ovvero la ‘nuvola digitale’, è da tutti indicato come il presente e il futuro di Internet. Le connessioni di rete a banda larga e i dispositivi mobili intelligenti, hanno reso possibile lo sviluppo e la diffusione di tale tecnologia.

Così oggigiorno il Cloud viene visto come un plus per le aziende e i professionisti che vogliono sfruttare le innovazioni tecnologiche per il business. In particolare il Cloud Hosting porta diversi vantaggi per chi cerca promozione e visibilità online. Vediamo perché.

Cos’è e a cosa serve il Cloud Computing?

Il Cloud Computing è un’architettura di rete. Significa che i server di stoccaggio dei dati e delle risorse sono in remoto e che gli utenti possono accedervi sempre, purché sia presente una connessione Internet. Per capire meglio il funzionamento di questo sistema facciamo riferimento a uno dei colossi del settore: Google.

Big G è stato fra i primi a investire sulla piattaforma Cloud, lanciata già nel 2011. Ciò ha permesso a tutti gli utenti di sfruttare al massimo l’intera infrastruttura che Google usa per i propri prodotti, dal motore di ricerca (Google Search) a YouTube, dal file storage alla posta elettronica (Gmail). In particolare i cloud server Google forniscono un servizio di Cloud storage basato su 73 server farm in 24 località di vari Paesi del mondo. Questo permette l’erogazione in Cloud di servizi come, ad esempio:

Archiviazione dati

Backup

Elaborazione dati

Hosting su Cloud.

In particolare chi cerca visibilità per il business può contare su un hosting Cloud che garantisce massima velocità di caricamento e certificati protocolli di sicurezza. In sintesi: più strutturata è la rete di appoggio, maggiori sono i vantaggi che l’utente mette a frutto per la propria attività professionale e lavorativa.

Perché professionisti e aziende dovrebbero prendere in considerazione il Cloud?

Il Cloud si propone come una tecnologia di supporto al business, dal momento che consente un risparmio di tempo e di costi: facilitando la connessione fra i vari team di lavoro, aumenta la loro efficienza. Ecco alcuni dei punti a favore dell’uso professionale del Cloud Computing e del Cloud Hosting.

1. Accessibilità massima da remoto

Le informazioni basate sull’hub centrale sono disponibili a chiunque sia in possesso delle credenziali di accesso e di una connessione Internet. Ciò permette un allineamento costante di chi contribuisce al lavoro, dal momento che avrà sempre la possibilità di archiviare dati, di condividerli e di monitorare i progressi. Ciò vale anche per gli strumenti come i software, installati in modalità Cloud e non più in locale.

2. Backup sicuro

Le informazioni e i dati sono un bene primario per le aziende e per i professionisti. Perdere un database clienti, o compromettere la sicurezza dei dati sensibili, mette a rischio l’intera organizzazione. Con il Cloud Computing di provider di qualità, come Google, questo rischio è quasi azzerato: non dovrai temere guasti hardware o cali di tensione elettrica, perché l’architettura Cloud è progettata per essere sicura e resiliente, ovvero pronta a ‘reagire’ in caso di pericoli improvvisi.

3. Ottimo rapporto qualità prezzo

Il Cloud Computing abbatte i prezzi dei macchinari e dei programmi (hardware e software). Inoltre puoi modellare il piano del servizio per scegliere la configurazione su misura, ottimizzando le risorse in funzione del business.