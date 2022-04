Samsung lancia il nuovo SSD portatile T7 Shield

Samsung ha annunciato oggi il lancio di T7 Shield, l’ultima aggiunta alla sua gamma di SSD portatili T7. Il T7 Shield è progettato per essere l’SSD Samsung più resistente ai danni, con una maggiore durata per l’uso sia all’interno che all’esterno.

Il T7 Shield è dotato di un involucro in alluminio resistente all’acqua IP65 in grado di resistere a pioggia e polvere, inoltre offre resistenza allo schiacciamento e protezione da cadute fino a 9,8 piedi di altezza.

Un esterno gommato racchiude l’alluminio per mantenere l’SSD al sicuro e, poiché ha le dimensioni di un biglietto da visita, è ideale per l’uso in viaggio. È disponibile in nero, beige e blu.

Il T7 Shield offre velocità di lettura fino a 1050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s, che secondo Samsung è più di 1,9 volte più veloce degli SSD portatili basati su SATA.

Secondo Samsung, il T7 Shield è compatibile con PC, laptop, dispositivi mobili, console di gioco e altro ancora. Ha un prezzo di $ 160 per 1 TB e $ 290 per 2 TB ed è disponibile sul sito Web di Samsung .