Qualcomm continua a dimostrare che la sua strategia sta funzionando mentre la società annuncia un altro trimestre record. Il secondo trimestre fiscale 2022 del produttore di chip mostra un fatturato di 11,2 miliardi di dollari.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i ricavi di Qualcomm sono cresciuti del 41%, superando anche il record del trimestre precedente di 10,7 miliardi di dollari.

La maggior parte delle entrate di Qualcomm proviene dalla sua attività più redditizia QCT, che si concentra sui telefoni. Questa divisione ha fruttato oltre 9 miliardi di dollari durante il trimestre.