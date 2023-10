Come rendere la tua canzone preferita la tua suoneria su Android

Ogni dispositivo al giorno d’oggi è dotato di incredibili opzioni di personalizzazione. Ciò include la personalizzazione estetica con custodie e cinturini e la personalizzazione interna con sfondi e suonerie personalizzate. Le suonerie di serie preinstallate sul tuo nuovo smartphone Android suonano abbastanza bene. Detto questo, non possono rendere il suono del telefono unico per te.

Puoi impostare la musica di Spotify come sveglia , quindi perché non impostare la tua canzone preferita come suoneria del tuo telefono? In questa guida ti mostriamo esattamente come.

Come rendere una canzone la tua suoneria su Android

Questi passaggi funzionano per qualsiasi telefono Android con Android 13 o versioni successive. Ma i passaggi generali dovrebbero essere simili anche per le versioni precedenti. Per impostare la tua canzone preferita come suoneria:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Suono e vibrazione Tocca Suoneria telefono . Tocca I miei suoni Tocca l’ icona + nell’angolo in basso a destra Seleziona il file audio che desideri utilizzare dalla rubrica del tuo telefono. Tocca Salva nell’angolo in alto a destra.

Avrai una suoneria personalizzata dopo aver completato questi passaggi. La canzone (o qualunque audio tu scelga) verrà riprodotta quando riceverai una telefonata.

C’è una canzone che è uno scherzo tra te e un amico? O forse una canzone d’amore che condividi con il tuo partner? Se lo desideri, scegli quelle canzoni come suonerie personalizzate per un contatto specifico. È un bel modo per personalizzare le suonerie per le persone che conosci bene.

Se ti piace come suona, segui questi passaggi:

Apri l’ app Contatti . Seleziona il contatto per il quale desideri impostare una suoneria personalizzata. Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra. Tocca Imposta suoneria Tocca I miei suoni . Tocca l’ icona + nell’angolo in basso a destra Seleziona il file audio che desideri utilizzare dalla rubrica del tuo telefono. Tocca Salva nell’angolo in alto a destra

Ora lo saprai subito ogni volta che quel contatto ti chiama. Inoltre, probabilmente farai un sorriso quando ascolterai la loro canzone speciale.

Come ottenere file musicali sul tuo Android

Per scegliere un brano dalla rubrica del telefono durante il completamento dei passaggi precedenti, è necessaria una copia del file audio del brano scaricato sul telefono. Ci sono alcuni modi in cui questo può essere fatto.

Trasferisci file musicali dal tuo computer al telefono

Puoi trasferire file audio dal computer al telefono per utilizzarli come suonerie. Un modo per farlo è tramite una connessione cablata. Collegando i tuoi dispositivi tramite un cavo USB, ad esempio, puoi copiare il file audio dal tuo computer alla memoria locale del tuo telefono.

Puoi anche utilizzare servizi di archiviazione cloud come Google Drive per trasferire file audio sul tuo telefono. Ciò è utile se non puoi connettere fisicamente i tuoi dispositivi. Devi solo caricare il file audio dal tuo computer (o da un altro dispositivo) sul cloud. Quindi, puoi accedere al cloud utilizzando il telefono e scaricare il file.

Utilizza app per scaricare musica

Esistono modi per ottenere file audio utilizzando solo il telefono, se è quello che preferisci. Dovrai trovare un’app nel Play Store per scaricare brani. Inizia con parole chiave come musica gratis o scarica musica ed esamina la legalità e i termini di queste app.

Ce ne sono molti con cataloghi decenti. In genere, vedrai un’icona di download accanto alle tracce o alle playlist. Dovresti essere a posto finché l’app ti consente di scaricare file audio nella memoria locale del tuo telefono.

Ad esempio, Bandcamp presenta migliaia di artisti famosi ed emergenti. Molti di loro offrono download gratuiti di brani e interi album. E, soprattutto, è legale.

Usa il link qui sotto per scaricare l’app Bandcamp

Ascolta la tua canzone preferita quando ricevi una chiamata

La personalizzazione delle suonerie del telefono è un’arte perduta. Ascoltare la tua canzone preferita di tanto in tanto può essere una piacevole sorpresa. Anche usare certe canzoni per certe persone può essere divertente. È un modo sicuro per iniziare ogni telefonata con una nota positiva. Se riscontri problemi con la qualità delle chiamate o con una ricezione discontinua, scopri come effettuare chiamate utilizzando il Wi-Fi . Gli smartphone svolgono gran parte del lavoro pesante per la comunicazione moderna. Vale la pena dedicare del tempo per migliorare la tua esperienza.

VIA