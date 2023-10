Quando si parla di hardware tecnologico, il tema delle batterie ritorna spesso, e per una buona ragione. Che un dispositivo sia cablato o ricaricabile, le batterie sono il cuore di qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’elettricità, dalle torce elettriche ai satelliti. Elementi come il litio sono spesso associati alle batterie, ma un altro elemento è più rilevante per i tuoi telefoni e tablet Android preferiti : il grafene.

Cos’è il grafene?

Scoperto nel 2004, il grafene è una struttura di carbonio esagonale sottile come un atomo che funge da elemento costitutivo per un cristallo di grafite (comunemente usato nelle matite). Queste strutture hanno numerosi usi in molteplici campi, tra cui la medicina, la tecnologia e l’energia nucleare. Le strutture di grafene trovano applicazione anche nella costruzione di batterie per dispositivi mobili a lunga durata e di power bank portatili di alto valore , data la loro sottigliezza, robustezza e conduttività elettrica superiore.

Il grafene è migliore del litio?

In molti modi, sì. Tradizionalmente, il litio era il componente principale delle eccellenti batterie economiche dei telefoni Android, nonché dei power bank e dei caricabatterie portatili. Il grafene lo migliora in quasi ogni aspetto in termini di utilità e usabilità. Il cablaggio in grafene è più durevole, flessibile e conduttivo rispetto al comune cablaggio in rame, con un impatto negativo sulla qualità dei cavi di ricarica. A lungo termine risparmierai denaro acquistando meno cavi.

I power bank in grafene godono inoltre di capacità di archiviazione e velocità di ricarica superiori. Questo, abbinato a un cavo di ricarica in grafene e alla batteria del telefono in grafene, può farti risparmiare tempo e stress. Non ti preoccuperai di rimanere senza energia senza preavviso.

Il grafene è anche migliore per l’ambiente rispetto alle batterie a base di litio, data la loro capacità energetica superiore per unità e la struttura delle celle di carbonio rispetto al cobalto, l’elemento utilizzato per creare il litio.

Ci sono degli svantaggi nell’usare il grafene?

Sebbene il grafene sembri un elemento meraviglioso sulla carta, ci sono alcuni aspetti negativi nel suo utilizzo e nella sua produzione. Il grafene è estremamente costoso da produrre in serie, poiché richiede una notevole quantità di denaro, risorse e tempo per produrre quantità relativamente piccole. Un singolo kg di grafene può fruttare all’acquirente fino a 200 dollari. Difficilmente conveniente. Anche il processo mediante il quale viene creato il grafene contribuisce alle emissioni di carbonio nel suo stato attuale, anche se questo potrebbe essere corretto dopo aver condotto ulteriori studi.

Costi di produzione più elevati si traducono in un aumento dei prezzi richiesti. I prodotti che utilizzano il grafene sono generalmente più costosi di quelli che non lo utilizzano.

In che modo il grafene influisce sui miei dispositivi?

Un valore prevalente nel settore tecnologico per quanto riguarda l’hardware è la spinta verso parti mobili più piccole e compatte. La produzione di telefoni più sottili con aree touchscreen più ampie, peso ridotto e minore durata dimostra il desiderio di dispositivi mobili che diano priorità all’efficienza. Il grafene è un passo avanti in questo senso.

Le batterie compatte realizzate con grafene consentono chassis per smartphone più snelli e la sua trasmittanza ottica superiore lo rende un materiale superiore per la produzione di touchscreen sensibili. Inoltre, la capacità superiore della batteria e i tempi di ricarica ridotti aumentano il valore di mercato dei moderni dispositivi mobili.

Ne vale la pena il grafene?

In definitiva, l’applicazione del grafene nel mercato della telefonia mobile si riduce al logoro problema “È migliore ma più costoso”, e questo sarà sufficiente per rompere l’accordo per molti potenziali acquirenti che probabilmente si rivolgeranno a prodotti di ricarica più economici basati sul litio. A un numero significativo di utenti Android non dispiacerà non avere il meglio se questo gli farà risparmiare un po’ di soldi. Guarda i migliori tablet Android economici .

Man mano che verranno condotti ulteriori studi, potrebbero essere scoperte nuove applicazioni per il grafene, da una migliore implementazione a costi di produzione più economici che abbasseranno i prezzi al dettaglio. Dai un’occhiata a queste eleganti app per il budget e mantieni le cose a prezzi accessibili.

