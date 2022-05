ASUS annuncia le schede grafiche AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT e Radeon RX 6650 XT

· ROG Strix LC Radeon™ RX 6950 XT vanta un raffreddamento a liquido ibrido di alto livello con un radiatore da 240 mm integrato in un design sottile di appena 2.2 slot che può essere facilmente scalato anche in configurazioni E-ATX

· ROG Strix Radeon™ RX 6750 XT offre prestazioni, caratteristiche e aspetto aggressivo in un design a 2,9 slot con tre ventole aggiornate Axial-tech e funzionalità ARGB

· ROG Strix Radeon™ RX 6650 XT è una scheda a 2,9 slot raffreddata da due ventole Axial-tech di mezza larghezza che operano silenziosamente fino a 60° C

Le nuove schede grafiche sfruttano la rivoluzionaria architettura di gioco AMD RDNA™ 2 ed includono ottimizzazioni di processo e miglioramenti di software e firmware.

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT: performance gaming high-end e raffreddamento a liquido

Dalla loro uscita, le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 hanno entusiasmato sia i giocatori di fascia alta che quelli alla ricerca di soluzioni più economiche. Le schede grafiche ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT sono eccezionalmente potenti e portano al top le prestazioni dell’architettura AMD RDNA 2 grazie ad un overclock di serie e una soluzione di raffreddamento a liquido personalizzata.

La piastra di raffreddamento copre integralmente tutti i componenti di livello premium posizionati al di sotto e, raffreddandoli efficacemente insieme ad un radiatore da 240 mm, garantisce ad ogni gamer il massimo delle prestazioni in ogni condizione.

Inoltre, il suo dissipatore a basso profilo da 2.2 slot permette agli utenti di inserire questa scheda anche in volumi più ridotti o build compatte, benché la sua composizione di tubi da 600 mm la renda compatibile anche con più spaziosi case E-ATX. Una ventola raffredda direttamente il VRM assicurando le condizioni di esercizio ottimali, mentre i componenti di qualità Super Alloy Power II garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Il radiatore è assistito da due ventole ASUS 120 mm ARGB, che sono compatibili con Aura Sync proprio come i LED RGB posti sulla cover – così da offrire un aspetto coerente ed uniforme a tutta la build o l’intero setup di gioco. Grazie ai due connettori FanConnect II presenti sulla scheda, gli utenti possono creare curve di ventilazione personalizzate per ottimizzarne il funzionamento e mantenere i componenti freschi anche quando sono sotto stress.

TUF Gaming Radeon RX 6950 XT: prestazioni ed affidabilità universalmente apprezzate

Per quanti sono alla ricerca di una scheda più tradizionale raffreddata ad aria ma dalle prestazioni premium, ASUS offre la nuova TUF Gaming Radeon RX 6950 XT. Il suo dissipatore di calore a 2,9 slot con tecnologia MaxContact offre un enorme potenziale di raffreddamento, soprattutto considerando che qui è accoppiato a tre ventole Axial-tech di ultima generazione. La tecnologia 0 dB ottimizzata assicura che queste ventole si spengano completamente in caso di più modesti carichi di lavoro, attivandosi solo quando le temperature raggiungono la soglia dei 60°C.

Le schede TUF Gaming hanno un design incredibilmente solido: lo scudo esterno è composto da robusto metallo, mentre la parte inferiore è ulteriormente protetta, grazie a una staffa I/O in acciaio inossidabile e a un resistente backplate ventilato. Lo swtich per il dual BIOS permette agli utenti di scegliere tra le modalità massime prestazioni o un funzionamento più silenzioso, mentre un logo illuminato e compatibile con Aura Sync può essere sincronizzato con gli effetti RGB degli altri componenti della build, per regalare un look sobrio e armonioso. Prestazioni di alto livello coniugate con una ineguagliabile solidità ed affidabilità permettono dunque a questa scheda di resistere al meglio anche alla prova del tempo.

ROG Strix Radeon RX 6750 XT: lo stile e la sostanza

Tutta la linea ROG Strix è decisamente orientata a offrire le migliori prestazioni della categoria insieme ad una ricca serie di caratteristiche e funzioni evolute. Questo è vero anche per la nuova ROG Strix Radeon RX 6750 X, che sfoggia uno dei migliori sistemi di raffreddamento presenti oggi in una scheda grafica: un dissipatore a 2,9 slot con tecnologia MaxContact fornisce una generosa superficie per il raffreddamento, aiutato da tre ventole Axial-tech dal design ottimizzato per assicurare il massimo flusso d’aria e il minimo rumore. Le ventole funzionano silenziosamente grazie alla tecnologia 0 db fino a quando la GPU non raggiunge i 60°C, e uno switch dual BIOS offre anche in questo caso la scelta tra massime prestazioni o massima silenziosità. Gli header FanConnect II della scheda permettono agli utenti di sincronizzare le ventole del case con la temperatura della GPU, per assicurare un raffreddamento sempre ottimale.

La serie ROG Strix offre tanto a livello di funzioni quanto in termini di stile e design, con una illuminazione RGB compatibile con tutti gli altri componenti Aura Sync e che si estende per tutta la lunghezza del suo scudo protettivo, accuratamente progettato per trasmettere solidità e potenza. Il backplate è robusto ed elegante, con una presa d’aria per la ventola posizionata più a destra per poter dissipare più efficacemente il calore. La staffa I/O in acciaio inossidabile e il telaio in metallo rinforzato forniscono ulteriore robustezza e protezione per i componenti premium Super Alloy Power II, arricchendo una scheda eccellente ed in grado di completare ed abbellire qualsiasi build.

ASUS Dual Radeon RX 6750 XT: grande nelle prestazioni, piccola nelle dimensioni

Mentre le ingombranti schede e a tripla ventola offrono un raffreddamento superbo con bassi livelli di rumore, i PC compatti richiedono schede grafiche altrettanto compatte. La ASUS Dual Radeon RX 6750 XT offre prestazioni eccellenti in un formato che si adatta perfettamente anche alle build più piccole. Due ventole Axial-tech con doppi cuscinetti a sfera dirigono il flusso d’aria proprio dove è più necessario, spengendosi completamente sotto i 55°C al fine di assicurare un funzionamento decisamente silenzioso durante le attività a basso carico. Un interruttore per il doppio BIOS permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza d’uso, prediligendo prestazioni massime o scegliendo le impostazioni ottimizzate per il contenimento del rumore.

Una sottile striscia di illuminazione RGB arricchisce la parte superiore della cover esterna, mentre una piastra posteriore protettiva regala sia un look pulito e minimale che un supporto stabile al PCB. La tecnologia ASUS Auto-Extreme permette una produzione accurata e precisa con il minimo intervento umano possibile, assistita da rigidi test di validazione della durata di 144 ore, che garantiscono prestazioni eccellenti coniugate alla massima longevità. Con le sue dimensioni più compatte e un prezzo accessibile, la Dual Radeon RX 6750 XT è impareggiabile per il suo rapporto qualità / prezzo.

ROG Strix Radeon RX 6650 XT: caratteristiche high-end, in una offerta più accessibile

Per quanti puntino alle caratteristiche e al fascino di una scheda ROG Strix ma con l’accessibilità di una scheda di fascia media, la ROG Strix Radeon RX 6650 XT è la soluzione perfetta.

Più piccola della Strix Radeon RX 6750 XT, ha un rivestimento dall’aspetto altrettanto audace ed esclusivo, che propone due ventole Axial-tech a metà larghezza in un design a 2,9 slot per assicurare un’eccellente dissipazione del calore. La tecnologia 0 dB fa girare le ventole solo al raggiungimento di una temperatura di 60°C, così gli utenti possono godere di un rilassante silenzio durante i carichi di lavoro più leggeri. In alternativa, il dual BIOS permette agli utenti di massimizzare potenza di raffreddamento e le prestazioni delle ventole con un semplice click.

Esattamente come le schede ROG Strix e TUF Gaming di fascia più alta, anche la ROG Strix Radeon RX 6650 XT è costruita impegnando componenti premium Super Alloy Power II, integrate su un backplate ventilato e sostenute da una staffa I/O in acciaio inossidabile. Naming e logo ROG RGB sul lato destro del rivestimento si coordinano con il resto del setup tramite Aura Sync, per una nota di stile distintiva, coordinata ed accattivante.

ASUS Dual Radeon RX 6650 XT: la scelta ideale per chi punta all’essenziale

Per quei giocatori o utenti più in genarle alla ricerca del migliore rapporto qualità prezzo, la ASUS Dual Radeon RX 6650 XT offre convenienza abbinata a tutte le prestazioni che si potrebbero desiderare in una scheda di fascia media.

Il suo design è pulito e minimalista, dalle dimensioni compatte e adattabile ad ogni build, anche le più compatte. Le due ventole Axial-tech con doppi cuscinetti a sfera forniscono un raffreddamento efficace e silenzioso, soprattutto durante i carichi di lavoro più leggeri. Anche in questo caso la scheda è realizzata sfruttando la tecnologia Auto-Extreme che garantisce un’eccellente affidabilità e longevità nel tempo. Inoltre, grazie al backplate protettivo e alla staffa I/O in acciaio inossidabile, la scheda vanta una stabilità incrementale che potenzia la sua caratteristica migliore: spingere ogni fotogramma in tutti i giochi più recenti.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le nuove schede grafiche ASUS Radeon™ RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT sono già disponibili o saranno presto disponibili a seconda dello specifico modello presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e presso i principali Partner commerciali ASUS a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 619,00 € IVA inclusa.