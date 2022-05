Bloomberg conferma che Apple sta testando iPhone con porte USB-C

Apple non prevede di passare da Lightning a USB-C non prima del 2023, con gli iPhone di quest’anno che continuano a offrire una porta Lightning.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di un potenziale passaggio a USB-C dall’analista Apple Ming-Chi Kuo , che all’inizio di questa settimana ha affermato che Apple stava pianificando di abbandonare la porta Lightning a favore di una porta USB-C nei modelli di iPhone 15 del 2023.

Ci sono state infinite voci sull’adozione di porte USB-C da parte di Apple nel corso degli anni, soprattutto dopo che Apple ha iniziato a utilizzare USB-C per la gamma di iPad , ma finora Apple è rimasta fedele a Lightning per ‌iPhone‌.

Tutti i dispositivi venduti in Europa dovrebbero avere una porta USB-C universale se la legislazione dovesse essere approvata, quindi Apple dovrebbe spedire speciali modelli USB-C ‌iPhone‌ in Europa o semplicemente fare lo scambio con Lightning in tutto il mondo.

Le porte USB-C consentirebbero velocità di ricarica più elevate e trasferimenti di dati più rapidi, inoltre porterebbero “iPhone” in linea con i modelli Mac e “iPad” che già utilizzano USB-C.

Se Apple passa a USB-C, Gurman afferma che la società uscirà con un adattatore che consentirebbe agli iPhone USB-C di connettersi ad accessori dotati di porte Lightning.