Apple rilascia la nuova build di macOS Monterey 12.4 per Mac M2 prima del lancio di MacBook Pro da 13 pollici

Apple ha rilasciato una nuova build di macOS Monterey 12.4 progettata per i prossimi Mac M2 , il primo dei quali sarà disponibile per l’acquisto domani . Il nuovo software ha un numero di build 21F2092 ed è limitato alle nuove macchine, quindi gli utenti Mac esistenti non vedranno un aggiornamento.

L’aggiornamento 12.4 di ‌‌‌‌‌‌‌macOS Monterey‌‌‌‌ può essere scaricato su tutti i Mac idonei utilizzando la sezione Aggiornamento software delle Preferenze di Sistema. Nessuno ha ancora un Mac ‌M2‌, ma il MacBook Pro da 13 pollici con chip ‌M2‌ potrà essere ordinato domani e sarà consegnato ai clienti a partire da venerdì 24 giugno.

La versione originale di ‌macOS Monterey‌ 12.4 di Apple ha aggiunto il supporto per il nuovo firmware Studio Display 15.5, ha aggiornato l’app Podcast e ha spostato Universal Control fuori dalla versione beta. Non si sa cosa sia incluso nell’aggiornamento supplementare disponibile per i Mac ‌M2‌.

Mentre il MacBook Pro da 13 pollici con chip ‌M2‌ deve ancora debuttare, Apple non ha ancora annunciato una data di lancio per il MacBook Air ‌M2‌ . Dovrebbe essere introdotto a luglio e i nuovi possessori di ‌MacBook Air‌ potrebbero avere un aggiornamento del primo giorno da installare.