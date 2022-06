Giochi simbolo della storia dei Videogames

La storia dei videogames viaggia parallelamente sull’autostrada della tecnologia che in meno di 1 secolo di storia ha subito un’evoluzione velocissima, capace di partire dai giochi analogici meccanici fino ai videogames elettronici e alla realtà virtuale. Ecco quali sono i videogiochi iconici che hanno accompagnato la storia dell’evoluzione tecnologica videoludica.

Galaxy Game: il primo Arcade in assoluto

Era il 1971 quando l’Università di Stanford realizzava Galaxy Game, un videogames ispirato al precedente Spacewar che proiettava i giocatori in battaglie spaziali nell’Universo infinito. Questo videogame fu modificato nello stesso anno e divenne Computer Space, ma ottenne minore successo per via della sua difficoltà particolarmente elevata.

Il Pong di Atari e Asteroid

Il Pong realizzato da Atari si ispira a un videogioco degli anni precedenti che ricalcava il gioco del tennis. La rivoluzione di Atari ha consentito a chiunque di giocare da casa, collegando la console al televisore, anche Asteroid ottenne un notevole successo quando fu pubblicato nel 1978.

La Taito e Space Invaders

Sempre nel 1978 la Taito mette sul mercato Space Invaders, un videogames che ha spopolato nei bar, nelle pizzerie e nelle sale giochi per tutti gli anni ’80. Questo gioco è fra i primi a colori ed è diventato talmente un’icona di questo mondo, da ispirare una puntata della celebre serie di cartoon Futurama, di Matt Groening, il creatore de I Simpson.

Pac Man e le sale giochi

L’idea grafica di Pac Man venne in mente al suo creatore giapponese mentre di sera stava mangiando una pizza a cena, e doveva consegnare in azienda l’idea per un videogioco diverso che non fosse la solita battaglia spaziale. Pac Man è stato il primo videogames adatto a bambini e bambine, il suo successo straordinario lanciò le sale giochi sulla cresta dell’onda negli anni ’80 e ’90.

Super Mario Bros e le console domestiche

Super Mario Bros ha avuto il merito di risolvere la crisi dei videogames che colpì il settore all’inizio degli anni ’80, progettato da Nintendo è uno dei giochi più venduti al mondo ed è stato fra i primi 8 bit a entrare nelle case di tutti i bambini e adolescenti.

FIFA è la prima grafica 3D

Il primo FIFA è apparso sulle scene nel 1994 e la sua vera rivoluzione riguarda la grafica, infatti, per la prima volta il design sfonda il muro del 2D e presenta un’ambientazione tridimensionale, dove il campo da calcio può essere inquadrato in differenti prospettive, migliorate sempre di più nelle edizioni successive.

