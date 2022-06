M1 vs M2 MacBook Pro: vale la pena aggiornare?

Il MacBook Pro M2 di Apple arriva più di un anno e mezzo dopo il suo predecessore basato su M1. Il nuovo dispositivo presenta lo stesso identico design, ma ci sono diverse importanti differenze nascoste tra le due macchine che potrebbero renderlo un aggiornamento che vale la pena considerare per alcuni utenti, anche se potrebbe non valere la pena per molti clienti.

Il MacBook Pro da 13 pollici è spesso scelto da coloro che richiedono il raffreddamento attivo per prestazioni più sostenute, la migliore durata della batteria del MacBook compatto o semplicemente come la Touch Bar, con il dispositivo che offre più del MacBook Air ma un prezzo ben al di sotto dei modelli MacBook Pro da 14″ e 16″.

MacBook Pro M1 Chip ‌M1‌ con GPU a 8 core

Configurazioni di memoria unificata da 8 GB e 16 GB

Larghezza di banda della memoria di 68,25 GB/s

Jack per cuffie da 3,5 mm

Adattatore di alimentazione USB‑C da 61 W

MacBook Pro M2 Chip ‌M2‌ con GPU a 10 core e motore multimediale dedicato

Configurazioni di memoria unificata da 8 GB, 16 GB e 24 GB

Larghezza di banda della memoria di 100 GB/s

Jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza

Adattatore di alimentazione USB‑C da 67 W

Realizzato con materiali riciclati

M1 contro M2

La principale differenza tra l’attuale e la generazione precedente dei MacBook Pro da 13 pollici è il loro chip di silicio Apple. Il chip ‌M1‌, introdotto a novembre 2020, è basato sul chip A14 Bionic di Apple. D’altra parte, l’‌M2‌ è apparentemente basato sul chip A15 Bionic. Sebbene entrambi i chip siano dotati di una CPU a otto core con quattro core di prestazioni e quattro core di efficienza, i core dell’‌M2‌ offrono prestazioni moderate e miglioramenti dell’efficienza. L’‌M2‌ aggiunge anche due core GPU aggiuntivi.

Secondo Apple, il MacBook Pro da 13 pollici è quasi il 40% più veloce rispetto alla generazione precedente quando si lavora con immagini RAW in app come Affinity Photo o si gioca a giochi ad alta intensità grafica.

Come l’ M1 Pro , l’‌M2‌ è dotato di un motore multimediale per la codifica e la decodifica di video H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware. Il chip ‌M1‌ non contiene un motore multimediale dedicato.

Apple afferma che questo accelera notevolmente i flussi di lavoro video sull’ultimo MacBook Pro, consentendo agli utenti di riprodurre fino a 11 stream di 4K e fino a due stream di video 8K ProRes. Gli utenti possono convertire i loro progetti video in ProRes quasi tre volte più velocemente di prima.

Memoria unificata

Sia ‌M1‌ che ‌M2‌ sono configurabili con 8 GB o 16 GB di memoria unificata, ma ‌M2‌ offre un’ulteriore opzione di memoria di livello superiore da 24 GB. Di conseguenza, i flussi di lavoro multitasking e affamati di memoria, come il lavoro con risorse di grandi dimensioni, traggono vantaggio dal chip ‌M2‌. Inoltre, ha una larghezza di banda di memoria di 100 GB/s, rispetto ai 68,25 GB/s dell’‌M1‌, il che significa che l’ultimo MacBook Pro può accedere alla memoria più velocemente.

Supporto per cuffie ad alta impedenza

Il MacBook Pro da 13 pollici continua a offrire altoparlanti e microfoni migliori rispetto al ‌MacBook Air‌, con un’elevata gamma dinamica e “qualità da studio”. Il MacBook Pro ‌M2‌ migliora ulteriormente le credenziali audio del dispositivo con il supporto per cuffie ad alta impedenza come i MacBook Pro di fascia alta da 14 e 16 pollici, che potrebbero essere un aggiornamento significativo per alcuni professionisti dell’audio.

Pensieri finali

Il MacBook Pro ‌M2‌ offre aggiornamenti modesti rispetto al modello della generazione precedente, con la maggior parte degli aspetti del dispositivo che rimangono gli stessi. Specifici flussi di lavoro video e audio trarranno vantaggio dai miglioramenti del MacBook Pro da 13 pollici, così come chiunque abbia bisogno di più di 16 GB di memoria o di una larghezza di banda di memoria più ampia, ma è improbabile che gli utenti di tutti i giorni notino differenze sostanziali.

Il MacBook Pro ‌M2‌ è più adatto agli acquirenti che stanno effettuando l’aggiornamento da una macchina più vecchia, piuttosto che dal modello ‌M1‌ del 2020.