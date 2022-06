Instagram sta finalmente testando il suo nuovo layout simile a TikTok

La nuova visualizzazione del feed a schermo intero di Instagram sta iniziando a essere implementata al fine di valutare l’interesse per tale funzionalità.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha confermato che Instagram vuole “rendere più facile scoprire contenuti e connettersi con gli amici” con la nuova interfaccia.

Abbiamo visto per la prima volta il nuovo layout all’inizio di maggio (si apre in una nuova scheda) quando un portavoce di Meta ha affermato che è stato progettato per “portare i video in primo piano” rispetto al layout storico di Instagram.

Come le migliori fotocamere per smartphone (si apre in una nuova scheda) concentrarsi ugualmente sulla qualità di foto e video in questi giorni e app pesanti come TikTok hanno risucchiato milioni di utenti, Instagram ha cercato un modo per ritagliarsi un pezzo di questo nuovo spazio sociale più animato.

Dal momento che Instagram è nato come app per la condivisione di foto e solo in seguito ha aggiunto le funzionalità video, ha senso che Meta riprogetti l’app per adattarsi meglio ad entrambe le funzionalità. Purtroppo infatti visualizzare Instagram su telefoni pieghevoli e altri dispositivi a schermo grande non è un’esperienza eccezionale nella sua versione attuale.