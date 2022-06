iPadOS 16 include la modalità interna per testare Stage Manager su iPad meno recenti

Tra le polemiche che circondano Stage Manager e i suoi requisiti hardware, un’indagine ha rivelato che iPadOS 16 include in effetti una modalità interna che consente ad Apple di testare la funzionalità multitasking su iPad che non dispongono di un chip M1.

Nel software beta si fa riferimento a un’impostazione interna che abilita “Chamois” (il nome in codice di Stage Manager) per “Dispositivi legacy”, o in altre parole, modelli di iPad privi del processore M1 che Apple ritiene necessario per fornire un esperienza ” istantaneamente “

L’esistenza della modalità interna per testare Stage Manager su iPad meno recenti però non garantisce che la funzione funzioni su questi dispositivi come previsto da Apple.

Stage Manager consente agli utenti di ridimensionare le app dell’iPad in finestre sovrapposte per una migliore esperienza multitasking. Supporta anche un display esterno con risoluzione fino a 6K, consentendo agli utenti di lavorare con un massimo di quattro app sull’iPad e fino a quattro app sul display esterno contemporaneamente.

Alcuni utenti si sono chiesti perché Apple non consenta a Stage Manager di funzionare su dispositivi meno recenti limitando la risoluzione del display esterno o limitando il numero di app che possono essere utilizzate contemporaneamente. Altri hanno sottolineato che Stage Manager è incluso anche in macOS Ventura, che funziona su Mac Intel che sono stati rilasciati già nel 2017.