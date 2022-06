iPod Touch ora completamente rimosso dal sito Web di Apple in tutto il mondo, incompatibile con iOS 16

Apple ha rimosso oggi la pagina del prodotto dell’iPod touch dal suo sito Web in tutti i restanti paesi in cui la pagina era ancora disponibile, come Stati Uniti, Regno Unito e Australia, segnando l’addio al lettore musicale portatile.

Apple ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione dell’iPod touch all’inizio di maggio e il dispositivo ora non è disponibile online da quasi un mese dopo. Potrebbe essere ancora possibile trovare l’iPod touch presso i rivenditori autorizzati Apple selezionati fino a esaurimento scorte, ma l’inventario è probabilmente molto limitato a questo punto.

L’aggiornamento del software iOS 16 appena annunciato da Apple non è compatibile con nessun modello di iPod touch, secondo il sito Web di Apple.

Introdotto per la prima volta nell’ottobre 2001, l’iPod era uno dei prodotti più iconici di Apple, ma l’interruzione della produzione del dispositivo è diventata inevitabile nel tempo data l’ampia gamma di prodotti Apple che ora possono riprodurre musica, inclusi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod mini e di più. L’ultimo modello di iPod touch di settima generazione è stato introdotto a maggio 2019.

“Lo spirito dell’iPod sopravvive”, ha detto il mese scorso Greg Joswiak, responsabile marketing di Apple.