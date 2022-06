L’app Libri viene riprogettata in iOS 16 e iPadOS 16

Apple in iOS 16 e iPadOS 16 ha rivisto il design dell’app Libri, semplificando l’interfaccia e aggiungendo alcuni nuovi strumenti di personalizzazione.

In iOS 15 è presente una barra degli strumenti nella parte superiore dell’app che fornisce l’accesso all’indice dei capitoli, alle regolazioni dei caratteri, agli strumenti di ricerca e ai segnalibri, ma in ‌iOS 16‌ tutto è stato spostato nella parte inferiore dell’app.

C’è un’unica icona toccabile nella parte inferiore dell’interfaccia del libro per accedere alle impostazioni. Fornisce un’esperienza di lettura senza distrazioni, ma vale la pena notare che non può essere sfruttato.

Toccando il pulsante vengono visualizzate tutte le impostazioni disponibili nell’app Libri. La barra dei menu in alto presenta il sommario, mentre c’è anche un’opzione da toccare per vedere tutti i tuoi segnalibri ed evidenziazioni.

Toccando Temi e Impostazioni vengono visualizzate le opzioni per modificare la dimensione del carattere e il colore dello sfondo. Ci sono alcune nuove opzioni di colore in ‌iOS 16‌, tra cui un grigio chiaro, una diversa tonalità di bianco e un giallo chiaro.

Puoi attivare lo scorrimento verticale e scegliere di attivare la modalità luce, la modalità oscura , abbinare le impostazioni del dispositivo o abbinare l’illuminazione ambientale con True Tone.

Toccando Opzioni vengono visualizzati diversi tipi di carattere e l’opzione per mettere in grassetto il testo. Sono disponibili impostazioni di accessibilità di facile accesso per regolare l’interlinea, la spaziatura delle parole e la spaziatura dei caratteri, oltre all’attivazione della giustificazione completa. Apple ha anche cambiato il modo in cui le pagine girano.