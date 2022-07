Netflix ha perso 1,3 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada nel secondo trimestre del 2022

Netflix nel secondo trimestre del 2022 ha perso 1,3 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada, secondo i nuovi dati condivisi oggi durante la chiamata sugli utili dell’azienda. Netflix ha registrato 73,28 milioni di abbonamenti a pagamento durante il trimestre, in calo rispetto ai 74,58 milioni del primo trimestre del 2022.

Con l’aggiunta di abbonati in alcune altre aree, Netflix ha perso in totale 970.000 abbonati in tutto il mondo. Sono più dei 200.000 clienti che ha perso nel primo trimestre del 2022, ma alla fine è una piccola vittoria perché Netflix si aspettava di perdere fino a 2 milioni di abbonati.

Netflix ha aumentato i suoi prezzi, il che ha portato alcuni clienti ad abbandonare il servizio. A gennaio, Netflix ha aumentato i prezzi di tutti i suoi piani. Il piano di definizione standard di base è passato da $ 8,99 a $ 9,99, il piano Standard HD è passato da $ 13,99 a $ 15,49 e il piano 4K è passato da $ 17,99 a $ 19,99.

Nonostante la perdita di abbonati negli Stati Uniti, le entrate sono aumentate del 9% anno su anno, che secondo Netflix è il risultato diretto di un aumento delle entrate medie per abbonamento. Nel terzo trimestre del 2022, Netflix prevede di aggiungere un milione di abbonati.

Netflix imputa la perdita di abbonati all’adozione della TV connessa, alla condivisione dell’account e alla concorrenza e, per continuare a migliorare la crescita dei ricavi, la società afferma che si sta concentrando sull’evoluzione della monetizzazione.

È in lavorazione un livello con supporto pubblicitario a un prezzo inferiore che verrà lanciato all’inizio del 2023 e il piano a costi inferiori potrebbe attirare alcuni degli abbonati che hanno abbandonato Netflix a causa dell’aumento dei costi. Netflix afferma che sta anche lavorando per monetizzare gli oltre 100 milioni di famiglie che “attualmente si divertono, ma non pagano direttamente, Netflix”.

La società punta a trovare una “offerta di condivisione a pagamento facile da usare” che possa essere lanciata nel 2023. In questo momento, Netflix sta sperimentando una tariffa di $ 3 per aggiungere una famiglia aggiuntiva a un piano Netflix in America Latina.