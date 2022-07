L’invito trapelato di Galaxy Unpacked 2022 anticipa i nuovi pieghevoli di Samsung per il 10 agosto

Se non vedi l’ora del nuovo hardware mobile Samsung, puoi contare su almeno due importanti lanci all’anno: un evento Unpacked per la serie Galaxy S e un altro Unpacked intorno ad agosto che una volta introdotto i nuovi telefoni Note. Alcune settimane fa abbiamo sentito che il prossimo Unpacked di Samsung potrebbe essere programmato per il 10 agosto di quest’anno, e ora sembra sempre più probabile, dopo la fuga di un invito Unpacked.

Il leaker Evan Blass ha messo le mani su un primo invito Unpacked, che include la stessa data del 10 agosto che abbiamo visto prima. Anche in assenza di questa ulteriore conferma, questo lasso di tempo di inizio agosto è sembrato molto appropriato per il nostro prossimo Unpacked, poiché il titano dell’elettronica sudcoreano ha tenuto i suoi eventi il ​​5 e l’11 agosto degli ultimi due anni.

Samsung annuncerà quasi sicuramente il Galaxy Z Fold4 , il Galaxy Z Flip4, il Galaxy Watch5 e il Galaxy Watch5 Pro all’evento. Le condivisioni di invito di Blass presentano un rendering sfocato del Galaxy Z Flip4 che costituisce lo sfondo, presumibilmente perché uno dei suoi tweet più vecchi con l’immagine non censurata del telefono è stato rimosso dopo che Samsung ha segnalato il contenuto per violazione del copyright.