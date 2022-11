Come annullare l’abbonamento a YouTube Music

Uno dei vantaggi nascosti dello streaming musicale è la flessibilità. Non sei vincolato a una particolare libreria musicale ed è relativamente facile annullare l’abbonamento se desideri cercare un servizio di streaming musicale diverso.

C’è molto da considerare, dalle esperienze senza pubblicità all’ascolto offline. YouTube Music Premium è una scelta popolare e offre una vasta gamma di brani, playlist e funzionalità. Puoi fare molto per ottenere il massimo da YouTube Music . Tuttavia, non è la soluzione migliore per tutti.

Non aspettarti un rimborso per YouTube Music Premium

Prima di tuffarti nella cancellazione del tuo account YouTube Music, ci sono alcune cose di cui devi essere a conoscenza. Puoi annullare solo un abbonamento a YouTube Music Premium, non del tutto a YouTube Music. L’unico modo per cancellare un account YouTube Music gratuito è chiudere l’account YouTube collegato.

Come annullare un abbonamento a YouTube Music utilizzando un browser web

YouTube Music ha un’app per Android e iOS. Tuttavia, il modo più semplice per annullare l’abbonamento a pagamento è con il browser desktop. Per annullare il tuo abbonamento a YouTube Music Premium, apri il web player di YouTube Music e accedi. Se vuoi saltare al passaggio 3, vai direttamente su music.youtube.com/paid_memberships .

Accedi al web player di YouTube Music. Fai clic sull’icona rotonda dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Nel menu a discesa, seleziona Abbonamenti a pagamento per andare alla pagina degli abbonamenti a pagamento. Fai clic sul pulsante Gestisci abbonamento accanto ai dettagli dell’abbonamento a YouTube Music. Fai clic sul pulsante Disattiva accanto alla data di fatturazione successiva. Fare clic sul pulsante Continua per annullare . Ti viene chiesto se preferisci sospendere l’abbonamento . Fare clic su Sì, Annulla per completare l’annullamento.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, un popup conferma che l’abbonamento è stato annullato. I vantaggi di YouTube Music Premium continuano fino alla fine del periodo di fatturazione corrente.

Come annullare un abbonamento a YouTube Music su Android

È anche possibile annullare l’abbonamento a YouTube Music Premium tramite l’app mobile YouTube Music per Android. Questo processo è simile al metodo del browser web sopra elencato. Segui questi passaggi per annullare l’abbonamento a pagamento su un dispositivo Android:

Tocca la tua immagine del profilo . Tocca Abbonamenti a pagamento . Tocca l’abbonamento che desideri annullare. Tocca il pulsante Disattiva vicino al ciclo di fatturazione elencato Tocca Continua per annullare . Seleziona il tuo ragionamento e tocca Avanti Tocca Sì, Annulla

Come annullare un abbonamento a YouTube Music su iPad o iPhone

Esistono due modi per annullare l’abbonamento a pagamento a YouTube Music su iOS. Il metodo più semplice è utilizzare un browser Web e seguire la prima serie di passaggi descritti sopra. Questo è un requisito se ti viene addebitato l’abbonamento a pagamento tramite Google.

Quelli fatturati tramite Apple probabilmente si sono uniti utilizzando una delle app mobili iOS. Se ti sei registrato utilizzando l’app YouTube o l’app YouTube Music, puoi scegliere di annullare l’abbonamento a pagamento tramite le impostazioni del tuo account Apple. Troverai questa opzione in Impostazioni . Tocca la tua immagine del profilo e vai su Abbonamenti > YouTube Music > Annulla abbonamento .

Un sacco di alternative

Ora che hai annullato il tuo abbonamento a YouTube Music, sei libero di guardare altri servizi di streaming musicale. Inizia esaminando opzioni come Google Play Music, Apple Music, Amazon Music o Spotify.