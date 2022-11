Come annullare l’abbonamento Netflix

Nonostante abbia guadagnato oltre due milioni di abbonati durante l’estate, il gigante dei media online è stato probabilmente scosso da perdite di abbonati a sette cifre all’inizio dell’anno, portando alla cancellazione di una serie di spettacoli e alla chiusura del suo dipartimento di animazione. Le prospettive non sembrano buone.

Inoltre, Netflix sta creando un livello supportato dalla pubblicità per il suo servizio. Attualmente, il prezzo è fissato a $ 7 al mese(che è più economico di Hulu, Disney+ e HBO Max), ma costituisce un preoccupante precedente per gli utenti di lunga data. Tuttavia, i livelli base, standard e premium sono ancora allo stesso prezzo dell’ultimo aumento di prezzo di gennaio.

Come annullare l’abbonamento a Netflix dal tuo browser web

La pagina di cancellazione del Centro assistenza di Netflix dice: “Puoi cancellare il tuo account Netflix in qualsiasi momento”, ma ciò non significa che riceverai un rimborso. In base ai termini di servizio di Netflix, il servizio sarà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione durante il quale hai annullato. Nessun rimborso può essere emesso per il servizio non utilizzato.

Per cancellare il tuo account Netflix, segui i seguenti passaggi in un browser web, che può essere un browser mobile o desktop. È più semplice utilizzare un browser desktop, ma lo stesso processo si applica alla versione mobile del sito.

Vai al sito web di Netflix e accedi all’account che desideri cancellare. Fai clic sulla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra della pagina. Fare clic su Account per aprire la pagina Dettagli account Fai clic sul pulsante Annulla abbonamento in Abbonamento e fatturazione per aprire la pagina di conferma dell’annullamento che mostra la data di fine del tuo piano se decidi di annullare. Fare clic su Termina annullamento . Si apre un sondaggio in cui puoi selezionare il motivo della tua cancellazione da un elenco di elementi predefiniti o fornire un feedback dettagliato. Completa il sondaggio di feedback e fai clic su Fine . Questo ti riporta alla pagina Dettagli account, con informazioni su quando perderai l’accesso agli spettacoli Netflix.

Dopo aver cancellato il tuo account Netflix, puoi riavviare l’abbonamento e riprendere da dove eri rimasto (inclusi i preferiti, le preferenze e il punto in cui ti eri fermato nei programmi visti in precedenza), purché riprendi entro 10 mesi dall’annullamento. Puoi riprendere il piano accedendo a netflix.com, andando alla pagina Dettagli account e facendo clic sul pulsante Riavvia abbonamento sul lato sinistro della pagina.

Come annullare l’abbonamento a Netflix tramite l’app Google Play sul tuo telefono o tablet Android

Se hai creato il tuo account sull’app Netflix utilizzando uno dei migliori tablet Android , ci sono buone probabilità che sia collegato al tuo account Google. In tal caso, puoi cancellare il tuo account sul telefono seguendo questi passaggi:

Apri l’ app Google Play Store sul tuo telefono o tablet. Tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. L’icona del profilo mostra l’immagine che hai assegnato all’account o le tue iniziali. Una volta aperto il menu del profilo, seleziona Pagamenti e abbonamenti . Seleziona Abbonamenti . Scegli Netflix e tocca Annulla abbonamento . Conferma la tua cancellazione.

Come annullare l’abbonamento a Netflix tramite Google Play nel browser

Se hai creato il tuo account Netflix tramite Google Play, il processo di annullamento deve passare anche tramite Google Play.

Vai al sito di Google Play e accedi. Fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra della pagina. Seleziona Pagamenti e abbonamenti dal menu. Fare clic sulla scheda Abbonamenti per iniziare il processo di annullamento dell’iscrizione

Come annullare l’abbonamento Netflix sul tuo iPhone o iPad

Gli utenti di iPad e iPhone sono fortunati. Se hai creato il tuo account nell’app Netflix per iOS, puoi annullare l’abbonamento a Netflix in pochi secondi seguendo questi passaggi:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca il tuo nome nella parte superiore della pagina Impostazioni. Seleziona Abbonamenti dal menu ID Apple.

Come annullare l’abbonamento Netflix dall’app mobile

Apri l’app e accedi al tuo profilo. Tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dell’app. Seleziona Account . Scorri verso il basso e tocca Annulla abbonamento

Ti viene chiesto di confermare che desideri annullare e ti viene comunicata la fine del ciclo di fatturazione corrente, ovvero quando perderai l’accesso al tuo account.