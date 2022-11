Apple Watch Ultra: come ottenere fino a 60 ore di autonomia

I modelli Apple Watch Ultra hanno recentemente ottenuto nuove impostazioni a basso consumo che possono prolungare la durata della batteria fino a 60 ore con una singola carica, o ciò che Apple chiama “durata della batteria di più giorni per avventure”. Questo articolo spiega come funziona e come configurarlo.

Quando Apple ha introdotto “Apple Watch Ultra” a settembre, una delle caratteristiche pubblicizzate era che vanta la migliore durata della batteria di qualsiasi Apple Watch, in grado di raggiungere fino a 36 ore durante il normale utilizzo. Dato che i successivi modelli della serie Apple Watch hanno offerto ufficialmente solo fino a 18 ore di durata della batteria (“tutto il giorno”) in condizioni di utilizzo normale, è stata una notizia piuttosto importante.

Mentre watchOS 9 ha introdotto una nuova modalità di risparmio energetico su Apple Watch Series 4 e modelli successivi che offre anche fino a 36 ore di batteria, Apple ha promesso di portare ulteriori impostazioni di basso consumo su Apple Watch Ultra in autunno che prolungherebbero ulteriormente la durata della batteria e renderlo in grado di raggiungere fino a 60 ore.

Da allora, Apple ha rilasciato watchOS 9.1 e l’azienda ha mantenuto la sua promessa, consentendo ai possessori di Ultra di trarre ancora più vita dal loro orologio. I passaggi seguenti spiegano come abilitarlo, ma prima di poter utilizzare la nuova funzionalità, devi assicurarti che il tuo Apple Watch Ultra sia aggiornato a watchOS 9.1 o versioni successive.

Nell’app Watch sul tuo iPhone, vai su Generale -> Aggiornamento software . Se non sei già aggiornato, attendi che appaia l’aggiornamento, quindi tocca Scarica e installa . Assicurati che il tuo Apple Watch abbia almeno il 50% di carica e sia collegato al caricabatterie mentre il processo di aggiornamento viene completato.

Ottieni una durata della batteria di 60 ore su Apple Watch Ultra

Per ottenere una maggiore durata della batteria, i modelli Ultra devono prima avere le impostazioni di allenamento abilitate per una minore frequenza cardiaca e letture GPS. Ecco come abilitarli. (Si noti che queste impostazioni sono disponibili anche su Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE di seconda generazione, ma Apple non ha dichiarato che estenderanno la durata della batteria su questi modelli oltre le 36 ore offerte dalla modalità di risparmio energetico a livello di sistema .)

Avvia l’ app Impostazioni sul tuo Apple Watch Ultra. Scorri fino in fondo e tocca Allenamento . Attiva l’interruttore accanto a Modalità risparmio energetico . Sotto “Durante la modalità di risparmio energetico”, attiva l’interruttore accanto a Meno letture GPS e frequenza cardiaca .

Apple afferma che con le impostazioni di cui sopra abilitate, la modalità di risparmio energetico preserva la durata della batteria solo durante gli allenamenti di camminata, corsa ed escursionismo, riducendo la frequenza delle letture del GPS e della frequenza cardiaca (le letture della frequenza cardiaca sono ridotte a una volta al minuto, mentre le letture del GPS sono ridotto a una volta ogni due minuti) e disattivando avvisi, suddivisioni e segmenti. In altre parole, ciò significa che per ottenere tutte le 60 ore di autonomia della batteria, dovrai abilitare la modalità Risparmio energetico anche al di fuori degli allenamenti .

