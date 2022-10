Apple indaga su Apple Watch Series 8 e problemi con il microfono Ultra

Apple ha riconosciuto che alcuni utenti di Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra potrebbero riscontrare problemi con il microfono, anche durante il tentativo di utilizzare Siri , effettuare una telefonata e altro ancora.

Gli utenti hanno segnalato problemi con il microfono dell’Apple Watch che non rispondeva in modo persistente dopo un po’ di tempo, facendo sì che le app che si basano sul microfono generassero errori e smettessero di funzionare completamente.

In una nuova nota ottenuta da MacRumors , Apple afferma di essere a conoscenza del bug che colpisce gli utenti, in particolare dicendo che i clienti potrebbero incontrare problemi con ‌‌Siri‌‌ non essere in grado di ascoltarli, registrare memo vocali e condurre telefonate. Un messaggio “Misurazione sospesa” potrebbe anche apparire nell’app Noise.

Apple afferma che il riavvio dell’Apple Watch potrebbe risolvere temporaneamente il problema e suggerisce che il problema non è correlato all’hardware. Apple nella nota afferma che i clienti dovrebbero rimanere aggiornati all’ultima versione di watchOS, indicando che una correzione potrebbe essere presto rilasciata.