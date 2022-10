Come pianificare un’e-mail in Gmail

La pianificazione delle e-mail è uno strumento utile per la produttività. L’invio di un’e-mail ti consente di avere il controllo sul tuo equilibrio tra lavoro e vita privata e assicurarti che qualcuno veda l’e-mail quando vuoi.

La funzione di pianificazione della posta elettronica di Gmail è disponibile sia che tu stia utilizzando uno dei migliori Chromebook o mentre sei in viaggio utilizzando l’app Gmail su Android .

Diamo un’occhiata a come pianificare un’e-mail e come modificare un’e-mail pianificata in Gmail.

Come inviare un’e-mail in Gmail sul desktop

Se lavori fino a tardi in ufficio e vuoi ricevere un’e-mail piena per poter iniziare, Gmail lo rende facile.

Vai su Gmail . Fare clic sul pulsante Scrivi a sinistra. Crea la tua email. Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Invia. Tocca il pulsante Pianifica invio . Seleziona l’ora desiderata per l’invio.

Come visualizzare, annullare o modificare un’e-mail pianificata sul desktop

A volte potrebbe essere necessario visualizzare le e-mail programmate, apportare una modifica rapida o annullare completamente l’e-mail. Gmail consente di eseguire tutti e tre in un unico processo.

Apri Gmail. A sinistra, fai clic sul pulsante Programmato . Vedrai un elenco di tutte le tue email programmate. Seleziona un’e-mail per cambiarla. Nell’angolo in alto a destra dell’e-mail, fai clic sul pulsante Annulla invio

Se desideri annullare un’e-mail, ora è annullata. Se è necessario modificare un’e-mail, apportare le modifiche e riprogrammare l’e-mail per inviarla in un secondo momento.

Come programmare un’e-mail su Android o iOS

Anche se sei in viaggio, potrebbe essere necessario programmare un’e-mail. L’app di Gmail lo rende possibile.