Oggi ricorre l’undicesimo anniversario della morte di Steve Jobs all’età di 56 anni, un giorno dopo che Apple ha presentato iPhone 4S e Siri

Laurene Powell Jobs, Tim Cook e Jony Ive hanno recentemente discusso dell’eredità di Jobs durante un incontro con la giornalista Kara Swisher.

Durante la discussione, Powell Jobs ha condiviso un nuovo sito Web chiamato The Steve Jobs Archive che contiene una raccolta di citazioni, video e un’e-mail di Jobs e promette futuri “programmi, borse di studio, raccolte e collaborazioni che riflettono i valori di Steve e portano il suo senso di possibilità in avanti.”

Apple ha ancora una pagina “Ricordando Steve” sul suo sito Web con le condoglianze condivise da amici, colleghi e clienti in tutto il mondo.

Per commemorare il decimo anniversario della morte di Jobs lo scorso anno, Apple ha condiviso un cortometraggio intitolato “Celebrating Steve” in onore della sua vita.

“Non passa giorno in cui non pensiamo a lui”, ha detto Cook, durante il primo evento mediatico in assoluto allo Steve Jobs Theatre nel 2017.