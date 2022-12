Come condividere un Google Calendar

Come funziona la condivisione in Google Calendar

La condivisione del tuo calendario è utile se desideri che i tuoi colleghi o familiari sappiano delle tue riunioni e appuntamenti o mostri loro quando sei occupato o libero. I calendari condivisi sono anche un ottimo modo per tenere traccia di eventi e appuntamenti comuni, che si tratti di un calendario familiare condiviso con la famiglia per conoscere riunioni, viaggi e appuntamenti imminenti o un calendario del team per tenere traccia delle riunioni e della formazione del team.

Esistono diversi modi per condividere un calendario. Può essere fatto in privato con persone specifiche, permettendoti di controllare chi può vedere il tuo programma e se può rivedere la tua disponibilità o i dettagli della riunione. Puoi anche condividere un calendario pubblicamente utilizzando un collegamento, rendendolo accessibile a chiunque disponga dell’URL. Ogni calendario può essere condiviso in modo indipendente, il che significa che puoi mantenere privato il tuo calendario personale e condividerne un altro solo con la tua famiglia o i colleghi. In qualunque modo tu preferisca, il processo è semplice e richiede solo pochi minuti.

Ti consigliamo di avere accesso a un computer, poiché le app iOS e Android non ti consentono di condividere il tuo calendario. In caso contrario, puoi utilizzare la navigazione desktop sul tuo telefono cellulare o tablet, anche se l’esperienza non sarà eccezionale.

Come condividere il tuo Google Calendar con persone specifiche

Questa opzione è la più comoda, soprattutto quando si condivide un calendario personale, perché consente di controllare chi può vedere quali dati. Questo processo ti consente di condividere un singolo calendario, il che significa che devi ripetere i passaggi seguenti per gli altri calendari che desideri condividere.