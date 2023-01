Il principale fornitore di display per iPhone costruirà una fabbrica OLED da 250 milioni di dollari in Vietnam

Il fornitore Apple BOE è in trattative per affittare dozzine di ettari di terreno nel nord del Vietnam per costruire un impianto dedicato alla produzione di pannelli display OLED che saranno probabilmente utilizzati nei futuri iPhone.

La società cinese sta cercando di investire un totsle fino a 400 milioni di dollari su 100 ettari di terreno, metà dei quali potrebbero essere utilizzati per costruire una fabbrica da 250 milioni di dollari specializzata nella creazione di schermi OLED, secondo il quotidiano vietnamita VNExpress . BOE intende completare tutti i lavori di costruzione entro il 2025.

Il piano evidenzia gli sforzi di Apple per allontanarsi dall’avere la sua catena di approvvigionamento prevalentemente basata in Cina, tra le tensioni geopolitiche e le interruzioni causate dalle misure di blocco del COVID-19 del paese. La taiwanese Foxconn e la cinese Luxshare Precision Industry producono già o pianificano di realizzare una serie di prodotti Apple nell’area, inclusi MacBook e iPad.

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, BOE diventerà il più grande fornitore di display per i nuovi iPhone entro il 2024 . Secondo quanto riferito, la società ha battuto Samsung per gli ordini dei prossimi ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, ed entro il 2024 inizierà le spedizioni di massa di display LTPO di fascia alta per ‌iPhone‌, rendendolo il più grande fornitore di display.

VIA