Come scaricare immagini su Google

Puoi accedere a Google Immagini dal tuo smartphone, un buon tablet e un computer. Poiché un tablet può fungere da dispositivo mobile o da computer, hai più opzioni. I proprietari di tablet possono scegliere la versione mobile di Google Immagini e seguire le istruzioni dello smartphone, oppure richiedere la versione desktop di una ricerca su Google e utilizzare i metodi del browser desktop indicati di seguito.

Un dettaglio fondamentale quando si scaricano immagini è evitare problemi di copyright. Google Immagini può estrarre immagini da qualsiasi sito Web che indicizza con poche restrizioni sulla fonte o sul contenuto. Ci sono modi per limitare la tua ricerca alle immagini che possono essere riutilizzate e ridurre la probabilità di vedere foto esplicite durante una ricerca.

Evita problemi di copyright delle immagini

Potresti avere problemi legali se scarichi e riutilizzi un’immagine protetta da copyright senza autorizzazione. Potresti aver sentito parlare degli avvisi di rimozione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Google e altri popolari siti Web rimuovono rapidamente i post che violano le leggi sul copyright e reati ripetuti possono farti bannare.

Non tutte le immagini che trovi su Google sono protette da copyright. Se vedi una filigrana, è una buona indicazione che il proprietario di quell’immagine vuole un compenso per il proprio lavoro. In caso di dubbio, scavare ulteriormente per determinare se l’attribuzione è sufficiente o se è necessario pagare una tassa di licenza. Google Immagini offre aiuto nella ricerca di immagini con una licenza Creative Commons. Abbiamo un’eccellente guida ai posti migliori per trovare foto d’archivio gratuite .

Trova le immagini Creative Commons con un telefono

Sia che tu utilizzi Android o che tu abbia un iPhone, le immagini Creative Commons sono la scelta più sicura quando riutilizzi le immagini e lo stesso processo funziona su ogni tipo di smartphone.

In qualsiasi pagina dei risultati di Google Immagini, tocca il pulsante Strumenti . Su uno smartphone, è un’icona che assomiglia a tre cursori. Di seguito vengono visualizzate diverse opzioni, incluso un filtro Diritti di utilizzo Seleziona le licenze Creative Commons da questo menu per rimuovere le immagini protette da copyright. Google non può garantire che le immagini mostrate siano sotto una licenza Creative Commons. È tua responsabilità verificare che sia consentito utilizzare l’immagine e determinare i termini della licenza. Dopo aver ristretto l’elenco, seleziona un’immagine che ti piace per vedere più dettagli. Scegliere il pulsante Visita sotto l’immagine per aprire la pagina Web contenente questa immagine. È possibile trovare informazioni sulla licenza su questo sito Web. A volte è necessario attribuire un’attribuzione o chiedere il permesso contattando il titolare dei diritti sull’immagine.

Come scaricare immagini da Google Immagini

Il modo migliore per trovare e scaricare immagini da Google è utilizzare la scheda Google Immagini, che si trova sotto la casella di ricerca. Questo fornisce una pagina di foto e immagini che corrispondono alle tue parole chiave. Dopo aver selezionato questa scheda, sono disponibili diverse opzioni per affinare la ricerca. Descriveremo in seguito come restringere le opzioni di ricerca. Se vedi subito quello che vuoi, puoi scaricare le immagini da Google senza altre regolazioni. Puoi cercare dal tuo telefono Android, iPhone o browser desktop.

Dal browser Chrome per Android

Dopo aver eseguito una ricerca, guarda sotto la barra di ricerca della pagina di ricerca di Google e tocca il pulsante Immagini . Scorri l’elenco delle immagini per trovarne una che ti interessa. Tocca qualsiasi miniatura per aprire una visualizzazione ingrandita dell’immagine. Tieni premuta questa immagine finché non viene visualizzato un menu. Selezionare Scarica immagine per salvarne una copia sul telefono Il file viene salvato nella cartella di download del telefono

Da un browser desktop

Fare clic sul pulsante Immagini . Se non lo vedi sotto la barra di ricerca di Google, seleziona il pulsante Altro e scegli Immagini dal menu contestuale. Viene caricata una pagina piena di miniature e puoi scorrere verso il basso per vedere di più. Seleziona qualsiasi miniatura che ti interessa per vedere una vista più grande. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’immagine e scegli Salva immagine o Scarica immagine , a seconda del browser. L’immagine viene salvata nella cartella Download , a meno che tu non abbia scelto un percorso predefinito diverso per i download.

Perfeziona la tua ricerca su Google Immagini

Google Immagini ha un pulsante Strumenti che restringe la ricerca per ora, tipo di immagine, dimensione, colore e licenza. Le altre opzioni sono facili da capire, ma vedrai scelte diverse sul telefono e sul computer.

I passaggi sono gli stessi sia che utilizzi un dispositivo Android o un iPhone.

Tocca il pulsante degli strumenti, che assomiglia a una pila di tre cursori orizzontali, per vedere più opzioni. Tocca il menu Colore per aprire una tavolozza di 12 colori. Seleziona un colore per affinare la ricerca per mostrare solo le immagini che hanno il colore selezionato. Tocca il pulsante Ultime per mostrare prima i risultati più recenti. Questo è un buon modo per trovare immagini di attualità. Tocca il pulsante GIF per filtrare i risultati per mostrare le immagini in formato GIF. Ciò ti consente di trovare immagini animate, ma una GIF può anche essere un’immagine fissa. Tocca HD per restringere la ricerca e mostrare immagini più grandi. Tocca Prodotto per mostrare le immagini dei prodotti che puoi acquistare

Usa Safe Search per nascondere immagini esplicite

Vedrai l’opzione Safe Search nella barra laterale sinistra sul cellulare o nell’angolo in alto a destra su un computer. Safe Search nasconde immagini che raffigurano violenza, sangue e contenuti sessualmente espliciti. Si trova nella barra laterale sui dispositivi mobili o nell’angolo in alto a destra della pagina dei risultati su un computer.

È possibile evitare shock e imbarazzo durante la ricerca di immagini quotidiane che potrebbero sovrapporsi inaspettatamente a contenuti inappropriati al lavoro o in presenza di bambini. È un mondo stravagante e Internet può mescolare l’ordinario con l’insolito in una singola pagina, a volte confondendo Google Immagini con immagini non correlate e indesiderate in una ricerca altrimenti pertinente.