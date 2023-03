Apple Music Classical ora disponibile per il preordine sull’App Store, verrà lanciato alla fine di questo mese

La tanto attesa app dedicata alla musica classica di Apple è apparsa oggi sull’App Store ed è disponibile per il preordine prima del suo lancio alla fine di marzo.

Nel 2021, Apple ha annunciato di aver acquistato il servizio di streaming di musica classica Primephonic e di averlo inserito in Apple Music tramite una nuova app dedicata al genere. “‌Apple Music‌ Classical” è ora su App Store e dovrebbe essere rilasciato il 28 marzo 2023. Gli utenti possono preordinare l’app ora in modo che venga scaricata non appena sarà disponibile. È incluso gratuitamente come parte di un abbonamento ‌Apple Music‌ o Apple One .

Parlando con TechCrunch , Apple ha affermato che la nuova app ‌Apple Music‌ Classical offre agli abbonati ‌Apple Music‌ l’accesso a oltre cinque milioni di brani di musica classica, incluse nuove uscite di alta qualità, oltre a centinaia di playlist curate, migliaia di album esclusivi e altre funzionalità come biografie del compositore e approfondimenti sulle opere chiave.

Apple ha commissionato ritratti digitali ad alta risoluzione di famosi compositori come Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin e Johann Sebastian Bach per l’app, utilizzando tavolozze di colori e riferimenti artistici del relativo periodo classico, con opere d’arte più uniche da aggiungere nel tempo. Apple afferma di aver collaborato con artisti e istituzioni di musica classica per offrire contenuti e registrazioni esclusivi.

VIA