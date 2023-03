Come eliminare definitivamente le foto da Google Foto

Come eliminare definitivamente un’immagine su Google Foto

I passaggi per eliminare un’immagine di Google Foto sono simili nelle versioni mobile e web del software. Ecco una ripartizione.

Elimina un’immagine sull’app mobile

Una volta aperta l’app Google Foto sul tuo dispositivo Android, Apple iPhone o iPad e trovata l’immagine che desideri eliminare, devi seguire alcuni semplici passaggi:

Tocca una foto per visualizzare la visualizzazione a schermo intero. Tocca il pulsante Elimina nell’angolo in basso a destra dello schermo. Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera spostare la foto nel cestino. Seleziona Consenti per confermare che desideri eliminare la foto. Vai alla sezione Libreria di Google Foto nella scheda inferiore dello schermo. Apri la cartella nell’angolo in alto a destra dello schermo Individua la foto che hai cestinato e toccala. Tocca il pulsante Elimina nell’angolo in basso a sinistra del display. Tocca Consenti per confermare ed eliminare definitivamente la foto.

L’immagine viene eliminata immediatamente dal dispositivo mobile e dall’archivio cloud. Se il tuo archivio cloud di Google Foto non è a rischio di esaurimento o non ti dispiace aspettare 60 giorni per l’eliminazione automatica dell’immagine, è sufficiente mettere l’elemento nel cestino.

Elimina una foto sull’app Web

L’eliminazione delle immagini sull’app Web di Google Foto è semplice come la versione mobile. Segui questi passi:

Visita photos.google.com sul tuo PC Seleziona la foto di cui vuoi sbarazzarti per aprirla Fare clic sul pulsante Elimina nell’angolo in alto a destra dello schermo. Ti viene chiesto di confermare l’eliminazione Seleziona Sposta nel cestino . L’elemento viene rimosso immediatamente dalla galleria. Passare a Cestino nella barra laterale sinistra Seleziona la foto che hai appena eliminato. Fare clic sul pulsante Elimina nell’angolo in alto a destra dello schermo. L’immagine viene eliminata definitivamente.

Come eliminare definitivamente più immagini su Google Foto

Se hai molte immagini da eliminare, segui questi passaggi per velocizzare il processo.

Tocca e tieni premuta una delle immagini che desideri eliminare per selezionarla. Tocca le altre immagini che desideri eliminare per selezionarle. Tocca l’ icona del cestino nella barra degli strumenti in basso. Ti viene chiesto di confermare che desideri spostare le immagini nel cestino. Fai clic su Consenti . Passare alla sezione Libreria nell’angolo in basso a destra. Tocca l’ icona del Cestino per vedere tutte le foto cestinate. Individua le foto che hai eliminato e selezionale. Puoi accelerare il processo toccando e tenendo premuta la prima e poi facendo scorrere le dita sulle altre immagini che desideri eliminare definitivamente. Tocca il pulsante Elimina nell’angolo in basso a sinistra. Fare clic su Consenti per confermare che si desidera eliminare definitivamente gli elementi selezionati. Puoi anche svuotare il cestino usando il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Come archiviare le foto su Google Foto

Non devi sempre eliminare le tue foto a titolo definitivo. Ad esempio, se non desideri che immagini specifiche vengano visualizzate nella galleria di Google Foto, puoi nasconderle spostandole nell’archivio. Ecco come:

Archivia le immagini sull’app mobile

Avvia Google Foto. Seleziona l’immagine che desideri nascondere. Tocca Altre opzioni (il pulsante a tre punti) nell’angolo in alto a destra dello schermo. Viene visualizzato un menu con diversi pulsanti. In alternativa, scorrere dall’alto verso il basso per visualizzare il menu. Seleziona Sposta nell’archivio .

L’immagine viene spostata nella cartella Archivio e smette di essere visualizzata nella tua galleria. Tuttavia, lo vedrai ancora in qualsiasi album a cui lo hai aggiunto in precedenza e nei risultati di ricerca.

