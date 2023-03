Samsung rivaleggia con Apple Silicon sviluppando processori personalizzati per PC e dispositivi mobili

Samsung intende competere con il silicio Apple sviluppando i propri processori personalizzati per futuri smartphone e personal computer nel tentativo di sviluppare chip più avanzati.

Secondo Business Korea , Samsung ha già formato un team interno dedicato allo sviluppo del core della CPU e ha reclutato Rahul Tuli, ex sviluppatore AMD, alla guida del gruppo.

Samsung ha tradizionalmente fatto affidamento sulla società di chip britannica Arm per i suoi processori avanzati Exynos, ma lo sviluppo interno dei chip le consentirebbe di assumere il pieno controllo del processo di progettazione e ottimizzazione, in modo simile alla transizione di Apple da Intel.

Si dice che il primo processore per applicazioni (AP) si chiami Galaxy Chip e potrebbe essere disponibile nel 2025. Tuttavia, questo chip avrà probabilmente una CPU basata sulla tecnologia Arm, dal momento che Samsung ha appena avviato lo sviluppo del proprio core della CPU.

“Samsung Electronics sarà in grado di aumentare il livello di completamento del suo chip Galaxy se svilupperà con successo un core della CPU”, ha affermato l’outlet coreano Pulse News citando un anonimo funzionario del settore. “Sarà in grado di caricare la propria CPU nel 2027 se lo sviluppo verrà eseguito come previsto.”

Questa non è la prima volta che Samsung sviluppa una propria CPU. L’azienda ha creato il proprio team di sviluppo e ha investito nella tecnologia dall’inizio degli anni 2010 per costruire le proprie capacità di progettazione.

Tuttavia, Samsung ha abbandonato il progetto perché i suoi core della CPU erano ritenuti inferiori a quelli di concorrenti come Qualcomm in termini di efficienza energetica, generazione di calore ed efficienza multi-core. Nel 2019, la società ha ufficialmente abbandonato il progetto e licenziato più di 300 sviluppatori presso il Samsung Austin Research Center (SARC).

Dal 2020, Apple ha lavorato per abbandonare i chip Intel, utilizzando invece i propri chip di silicio Apple . I chip personalizzati di Apple sono basati su Arm e sono simili ai chip della serie A utilizzati su iPhone e iPad, e Apple ha presentato i primi Apple Mac in silicio a novembre 2020.

I chip di Apple portano un nuovo livello di prestazioni con Mac più potenti che sono anche più efficienti dal punto di vista energetico. Con Apple che progetta i propri chip per dispositivi iOS e Mac, esiste un’architettura comune a tutte le linee di prodotti Apple, che rende anche più facile per gli sviluppatori scrivere e ottimizzare il software che gira su tutti i prodotti Apple.

