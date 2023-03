L’annuncio di Apple della nuova opzione colore per iPhone 14 è “imminente”

L’annuncio di Apple di almeno una nuova opzione di colore per iPhone 14 è “imminente”, ha dichiarato oggi Mark Gurman di Bloomberg in un tweet .

La scorsa settimana si vociferava che Apple avesse in programma di rendere disponibili iPhone 14 e iPhone 14 Plus in una nuova finitura gialla . Diverse fonti hanno informato MacRumors che il team PR di Apple sta pianificando un briefing sul prodotto con i giornalisti questo martedì 7 marzo, che potrebbe essere correlato al lancio di un nuovo colore per iPhone, ma non abbiamo confermato l’argomento.

Apple introduce spesso nuovi colori per iPhone in primavera per aumentare le vendite a metà del ciclo del prodotto. Martedì 8 marzo 2022, Apple ha introdotto un nuovo colore verde per iPhone 13 e iPhone 13 mini e un nuovo colore verde alpino per i modelli iPhone 13 Pro. Nell’aprile 2021, Apple ha reso disponibili iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola .

La nuova opzione di colore per iPhone 14 sarebbe probabilmente annunciata con un comunicato stampa sul sito Web di Apple Newsroom martedì mattina, potenzialmente insieme all’introduzione della nuova custodia per iPhone e dei colori del cinturino di Apple Watch per la primavera.

Nearly a year to the day after the announcement of the green iPhone 13, a new iPhone 14 color is indeed imminent. — Mark Gurman (@markgurman) March 6, 2023

VIA