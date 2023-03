Microsoft annuncia che Outlook per Mac è ora gratuito

Microsoft ha annunciato oggi che la sua app Outlook per Mac è ora gratuita, eliminando la necessità di un abbonamento o di una licenza a Microsoft 365.

Outlook supporta più provider di posta elettronica, inclusi Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo Mail e altri, con una casella di posta unificata e funzionalità di ricerca universale disponibili. Come notato da The Verge , l’app è stata ottimizzata per Mac con chip di silicio Apple.

Microsoft ha riprogettato Outlook su macOS nel 2020 e l’app supporta i widget del Centro notifiche, Handoff tra macOS e iOS e altro ancora.

Outlook per Mac è disponibile gratuitamente nel Mac App Store .

