Si dice che i modelli di iPhone 15 Pro siano dotati di uno scanner LiDAR migliorato

Si dice ancora una volta che l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max di prossima generazione di Apple siano dotati di uno scanner LiDAR migliorato fornito da Sony.

In una nota di ricerca condivisa con gli investitori questa settimana, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O’Malley hanno affermato che Sony potrebbe fornire la maggior parte, se non tutti, i componenti dello scanner LiDAR per i modelli di iPhone 15 Pro che verranno lanciati entro la fine dell’anno.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo il mese scorso ha dichiarato che Sony sostituirà Lumentum e WIN Semiconductors come fornitore esclusivo di componenti per scanner LiDAR per i modelli iPhone 15 Pro. Kuo ha affermato che la soluzione di Sony è più efficiente dal punto di vista energetico e potrebbe comportare che lo scanner LiDAR offra prestazioni migliorate allo stesso livello di consumo energetico di adesso, o prestazioni uguali con un impatto minore sulla durata della batteria.

Introdotto sui modelli di iPhone 12 Pro nel 2020, lo scanner LiDAR può misurare la distanza della luce e acquisire informazioni sulla profondità e l’hardware dovrebbe rimanere un’esclusiva dei modelli di iPhone 15 Pro. Uno scanner LiDAR migliorato potrebbe essere utile per le app di realtà aumentata, le foto in modalità notturna e l’autofocus della fotocamera.

Altre presunte caratteristiche di iPhone 15 Pro includono un chip A17 Bionic, una porta USB-C, un telaio in titanio con pulsanti a stato solido, cornici più sottili attorno al display e altro ancora.

VIA